На Кубі обрали нового президента
10 жовтень, 23:36
За результатами виборів президентом Куби став Мігель Діас-Канель.
Про це пише Укрінформ, посилаючись на Cubadebate.
"Національна асамблея народної влади (АНПП) обрала цього четверга, 10 жовтня, президентом Республіки Куба Мігеля Маріо Діаса-Канеля Бермудеса, який обійматиме посаду президента країни до 2023 року.
На позачерговій сесії, законодавці проголосували за 59-річного Мігеля Діаса-Канеля, який раніше очолював Раду міністрів республіки, та був одним з 17 кандидатів на посаду.
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Про це пише Укрінформ, посилаючись на Cubadebate.
"Національна асамблея народної влади (АНПП) обрала цього четверга, 10 жовтня, президентом Республіки Куба Мігеля Маріо Діаса-Канеля Бермудеса, який обійматиме посаду президента країни до 2023 року.
На позачерговій сесії, законодавці проголосували за 59-річного Мігеля Діаса-Канеля, який раніше очолював Раду міністрів республіки, та був одним з 17 кандидатів на посаду.
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