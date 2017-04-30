На Кубі обрали нового президента

Мігель Діас-Канель.



Про це пише Укрінформ, посилаючись на Cubadebate.



"Національна асамблея народної влади (АНПП) обрала цього четверга, 10 жовтня, президентом Республіки Куба Мігеля Маріо Діаса-Канеля Бермудеса, який обійматиме посаду президента країни до 2023 року.



На позачерговій сесії, законодавці проголосували за 59-річного Мігеля Діаса-Канеля, який раніше очолював Раду міністрів республіки, та був одним з 17 кандидатів на посаду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами виборів президентом Куби ставПро це пише Укрінформ, посилаючись на Cubadebate."Національна асамблея народної влади (АНПП) обрала цього четверга, 10 жовтня, президентом Республіки Куба Мігеля Маріо Діаса-Канеля Бермудеса, який обійматиме посаду президента країни до 2023 року.На позачерговій сесії, законодавці проголосували за 59-річного Мігеля Діаса-Канеля, який раніше очолював Раду міністрів республіки, та був одним з 17 кандидатів на посаду.

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