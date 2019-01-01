Instagram запровадив новий режим

У соціальній мережі Instagram запровадили новий режим для роботи вночі.Він дозволить користувачам переглядати сторінку в мережі, не засліплюючи очі, - повідомляє Газета ua, посилаючись на Independent.Функція буде заощаджувати акумулятор на пристроях з OLED-екраном.Новий режим ввели після того, як його вже протестували Google й Apple.Режим перефарбовує меню телефона, сповіщення й інші елементи профілю у чорний колір.Instagram останній впроваджував ці зміни, що напряму загрожувало зору користувачів, які відкривали його після перегляду затемнених режимів інших програм.Оновлення з'явиться тільки на пристроях з останньою версією ОС iPhone чи Android.