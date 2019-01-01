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Instagram запровадив новий режим

Instagram запровадив новий режим
У соціальній мережі Instagram запровадили новий режим для роботи вночі.

Він дозволить користувачам переглядати сторінку в мережі, не засліплюючи очі, - повідомляє Газета ua, посилаючись на Independent.

Функція буде заощаджувати акумулятор на пристроях з OLED-екраном.

Новий режим ввели після того, як його вже протестували Google й Apple.

Режим перефарбовує меню телефона, сповіщення й інші елементи профілю у чорний колір.

Instagram останній впроваджував ці зміни, що напряму загрожувало зору користувачів, які відкривали його після перегляду затемнених режимів інших програм.

Оновлення з'явиться тільки на пристроях з останньою версією ОС iPhone чи Android.

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Теги: соцмережі, технології
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