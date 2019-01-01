Instagram запровадив новий режим
Сьогодні, 00:35
У соціальній мережі Instagram запровадили новий режим для роботи вночі.
Він дозволить користувачам переглядати сторінку в мережі, не засліплюючи очі, - повідомляє Газета ua, посилаючись на Independent.
Функція буде заощаджувати акумулятор на пристроях з OLED-екраном.
Новий режим ввели після того, як його вже протестували Google й Apple.
Режим перефарбовує меню телефона, сповіщення й інші елементи профілю у чорний колір.
Instagram останній впроваджував ці зміни, що напряму загрожувало зору користувачів, які відкривали його після перегляду затемнених режимів інших програм.
Оновлення з'явиться тільки на пристроях з останньою версією ОС iPhone чи Android.
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Він дозволить користувачам переглядати сторінку в мережі, не засліплюючи очі, - повідомляє Газета ua, посилаючись на Independent.
Функція буде заощаджувати акумулятор на пристроях з OLED-екраном.
Новий режим ввели після того, як його вже протестували Google й Apple.
Режим перефарбовує меню телефона, сповіщення й інші елементи профілю у чорний колір.
Instagram останній впроваджував ці зміни, що напряму загрожувало зору користувачів, які відкривали його після перегляду затемнених режимів інших програм.
Оновлення з'явиться тільки на пристроях з останньою версією ОС iPhone чи Android.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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