Що на Волині думають про «формулу Штайнмаєра». ВІДЕО

«Формула Штайнмаєра» стала топ-темою для обговорень та змусила українців вийти на акції протесту.Про те, що вона означає та як вплине на майбутнє українців, говорили в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі», - пише ІА "Конкурент".Як відомо, «Формула Штайнмаєра» була запропонована ще 2016 року міністром Німеччини. Як зазначив перший заступник голови Волинської обласної радипредставляє соціал-демократичну партію Німеччини, яку свого часу очолював, який сьогодні працює в «Газпромі» і є товаришем«Ця формула нав'язується під тиском Росії і, як на мене, вона вигідна тільки Росії", – вважає посадовець.На думку члена Луцького міськвиконкому, супереречки навколо «формули Штайнмаєра» наслідком боротьби за владу старих політиків, зокрема і, який втратив політичний вплив, а тепер втрачає і соціальну вагу.«Він вступив у змову з тим самим Медведчуком, з іншими адептами «русского мира». Вони зараз грають на одному полі і основне спільне їхнє завдання – це дискредитація будь-чого, що буде робити Зеленський. Відповідно, будь-який його крок був би «обхейчений», – заначив гість програми.Ігор Алєксєєв зауважив, що, якби не було «формули Штайнмаєра», то атака була б на будь-яку іншу реформу.«Це гіперрівень цинізму і лицемірства – спочатку її створити, підписати, ратифікувати в нормандському форматі в 2016 році, а потім верещати з трибуни і виводити людей на Майдан», – додав він.Таку думку розділяє й економіст. Він вважає, що великі політичні гравці, які програли президентські і парламентські вибори, скористалися ціює ситуацією, аби надолужити втрачене до весни – до проведення місцевих виборів. Він нагадав, що і до виборів, і зараззаявляв, що головне питання – досягнення миру.«Як можна цей мир досягти? Воювати з Росією – це, як із шаблею на танк, неможливо... «Формули Штайнмаєра» – це спроба перших кроків до діалогу з тією самою Росією, з тим монстром», – вважає Віктор Смолярчук.Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волинізауважив, що ніхто із противників «Формули Штайнмаєра» не говорить про безліч нюансів, які вона передбачає. Зокрема, відведення українських військ можливе лише тоді, коли тиждень не буде обстрілів. Також необхідною умовою для проведення виборів за законами України на території тимчасово окупованої території є відведення російських військ.«Зеленський зробив крок для того, щоб почати нормандський формат, щоб європейці побачили, ми хочемо піти назустріч для припинення війни», – зазначив він.Натомість, на думку Віктора Смолярчука, протести та плакати з лозунгами «Ні капітуляції!» грають лише на користь Володимиру Путіну, адже Європа вважає, що таким чином українці не хочуть йти на компроміс для досягнення миру.