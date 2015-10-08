Письменниця українського походження отримала Нобелівську премію
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Полька українського походження отримала Нобелівську премію з літератури.
У четвер, 10 жовтня, Нобелівський комітет назвав лауреатів премії з літератури за 2018 і 2019 роки, - пише УНІАН.
Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури за 2018
"Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук. Нобелівську премію з літератури за 2019 рік - австрійський автор Петер Гандке", - було сказано у повідомленні нобелівського комітету.
Ольгу Токарчук назвали провідним польським романістом свого покоління, вона отримала премію за "описову уяву, що з енциклопедичною пристрастю показує перетин меж як форми життя".
Хто така Ольга Токарчук
Ольга Токарчук (Olga Tokarczuk, 29 січня 1962, Сулехув, Польща) — польська письменниця, есеїстка, автор сценаріїв, поетеса, психологиня. Письменниця народилася в місті Сулехуві на заході Польщі в родині вихідців з України. Під час навчання опікувалася психічно хворими особами як волонтер. Після університету працювала психотерапевтом. Коли її перші твори набули популярності, звільнилася з роботи і присвятила себе літературній праці.
Нагороджена численними преміями, зокрема премією Польського товариства книговидавців, премією фундації ім. Костельських, "Паспортом" журналу "Політика", а також кількома номінаціями до літературної премії "Ніке". Чотирикратна лауреатка "Читачів Ніке", 2008 року вперше нагороджена цією премією рішенням журі.
2018 року Ольга Токарчук отримала міжнародну Букерівську премію за роман "Бігуни" (Flights).
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У четвер, 10 жовтня, Нобелівський комітет назвав лауреатів премії з літератури за 2018 і 2019 роки, - пише УНІАН.
Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури за 2018
"Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук. Нобелівську премію з літератури за 2019 рік - австрійський автор Петер Гандке", - було сказано у повідомленні нобелівського комітету.
Ольгу Токарчук назвали провідним польським романістом свого покоління, вона отримала премію за "описову уяву, що з енциклопедичною пристрастю показує перетин меж як форми життя".
Хто така Ольга Токарчук
Ольга Токарчук (Olga Tokarczuk, 29 січня 1962, Сулехув, Польща) — польська письменниця, есеїстка, автор сценаріїв, поетеса, психологиня. Письменниця народилася в місті Сулехуві на заході Польщі в родині вихідців з України. Під час навчання опікувалася психічно хворими особами як волонтер. Після університету працювала психотерапевтом. Коли її перші твори набули популярності, звільнилася з роботи і присвятила себе літературній праці.
Нагороджена численними преміями, зокрема премією Польського товариства книговидавців, премією фундації ім. Костельських, "Паспортом" журналу "Політика", а також кількома номінаціями до літературної премії "Ніке". Чотирикратна лауреатка "Читачів Ніке", 2008 року вперше нагороджена цією премією рішенням журі.
2018 року Ольга Токарчук отримала міжнародну Букерівську премію за роман "Бігуни" (Flights).
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