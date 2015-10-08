Письменниця українського походження отримала Нобелівську премію

Полька українського походження отримала Нобелівську премію з літератури.У четвер, 10 жовтня, Нобелівський комітет назвав лауреатів премії з літератури за 2018 і 2019 роки, - пише УНІАН.отримала Нобелівську премію з літератури за 2018"Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця. Нобелівську премію з літератури за 2019 рік - австрійський автор", - було сказано у повідомленні нобелівського комітету.Ольгу Токарчук назвали провідним польським романістом свого покоління, вона отримала премію за "описову уяву, що з енциклопедичною пристрастю показує перетин меж як форми життя".Ольга Токарчук (Olga Tokarczuk, 29 січня 1962, Сулехув, Польща) — польська письменниця, есеїстка, автор сценаріїв, поетеса, психологиня. Письменниця народилася в місті Сулехуві на заході Польщі в родині вихідців з України. Під час навчання опікувалася психічно хворими особами як волонтер. Після університету працювала психотерапевтом. Коли її перші твори набули популярності, звільнилася з роботи і присвятила себе літературній праці.Нагороджена численними преміями, зокрема премією Польського товариства книговидавців, премією фундації ім. Костельських, "Паспортом" журналу "Політика", а також кількома номінаціями до літературної премії "Ніке". Чотирикратна лауреатка "Читачів Ніке", 2008 року вперше нагороджена цією премією рішенням журі.2018 року Ольга Токарчук отримала міжнародну Букерівську премію за роман "Бігуни" (Flights).