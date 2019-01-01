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Назвали фрукт, який допоможе швидше заснути

Назвали фрукт, який допоможе швидше заснути
Дослідники з Медичного університету Тайбея з'ясували, що у ківі є властивості, що дозволяють людині швидше засинати.

Протягом експерименту, що тривав 4 тижні, 24 дорослих добровольці вживали два ківі за годину перед відходом в ліжко щоночі, - пише УНІАН.

У підсумку виявилося, що вживання ківі допомагало людям заснути на 42% швидше, ніж учасникам з контрольної групи, які нічого не їли перед сном. Крім того, у першій групі покращилася й якість сну протягом ночі приблизно на 5%, а загальна тривалість сну зросла на 15%.

Дослідники наголошують, що чарівним інгредієнтом у ківі є серотонін - речовина, яка регулює цикли сну й пробудження. Ну, а найбільший ефект дають дві порції ківі перед сном. Раніше експерти назвали продукти, що прискорюють старіння. Серед них - солодощі, ковбасні вироби, трансжири і молоко.

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Теги: сон, дослідження
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