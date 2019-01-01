Назвали фрукт, який допоможе швидше заснути
Сьогодні, 03:11
Дослідники з Медичного університету Тайбея з'ясували, що у ківі є властивості, що дозволяють людині швидше засинати.
Протягом експерименту, що тривав 4 тижні, 24 дорослих добровольці вживали два ківі за годину перед відходом в ліжко щоночі, - пише УНІАН.
У підсумку виявилося, що вживання ківі допомагало людям заснути на 42% швидше, ніж учасникам з контрольної групи, які нічого не їли перед сном. Крім того, у першій групі покращилася й якість сну протягом ночі приблизно на 5%, а загальна тривалість сну зросла на 15%.
Дослідники наголошують, що чарівним інгредієнтом у ківі є серотонін - речовина, яка регулює цикли сну й пробудження. Ну, а найбільший ефект дають дві порції ківі перед сном. Раніше експерти назвали продукти, що прискорюють старіння. Серед них - солодощі, ковбасні вироби, трансжири і молоко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Протягом експерименту, що тривав 4 тижні, 24 дорослих добровольці вживали два ківі за годину перед відходом в ліжко щоночі, - пише УНІАН.
У підсумку виявилося, що вживання ківі допомагало людям заснути на 42% швидше, ніж учасникам з контрольної групи, які нічого не їли перед сном. Крім того, у першій групі покращилася й якість сну протягом ночі приблизно на 5%, а загальна тривалість сну зросла на 15%.
Дослідники наголошують, що чарівним інгредієнтом у ківі є серотонін - речовина, яка регулює цикли сну й пробудження. Ну, а найбільший ефект дають дві порції ківі перед сном. Раніше експерти назвали продукти, що прискорюють старіння. Серед них - солодощі, ковбасні вироби, трансжири і молоко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Назвали фрукт, який допоможе швидше заснути
Сьогодні, 03:11
Письменниця українського походження отримала Нобелівську премію
Сьогодні, 01:13
Instagram запровадив новий режим
Сьогодні, 00:35
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00