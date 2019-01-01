Після матчу з «Волинню»: у клубі Першої ліги звільнився тренер

Іваном Богатирем і призначив виконувача обов'язків коуча.



Про це повідомляє Футбол24.



Контракт Богатиря з МФК Металург розірвали за взаємною згодою. Тренер пішов із команди на фоні незадовільних результатів. Наразі запорізці посідають останнє місце в Першій лізі, набравши лише 4 очки за 12 турів. Останньою краплею для керівництва Металурга стала домашня поразка від "Волині" (1:3) у суботу.



Відзначимо, що Іван Богатир очолив МФК Металург у червні. Після його відставки обов'язки головного тренера виконуватиме інша місцева легенда – Олексій Годін.

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