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Після матчу з «Волинню»: у клубі Першої ліги звільнився тренер

Після матчу з «Волинню»: у клубі Першої ліги звільнився тренер
Запорізький МФК Металург попрощався із головним тренером команди Іваном Богатирем і призначив виконувача обов'язків коуча.

Про це повідомляє Футбол24.

Контракт Богатиря з МФК Металург розірвали за взаємною згодою. Тренер пішов із команди на фоні незадовільних результатів. Наразі запорізці посідають останнє місце в Першій лізі, набравши лише 4 очки за 12 турів. Останньою краплею для керівництва Металурга стала домашня поразка від "Волині" (1:3) у суботу.

Відзначимо, що Іван Богатир очолив МФК Металург у червні. Після його відставки обов'язки головного тренера виконуватиме інша місцева легенда – Олексій Годін.

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Теги: футбол, Волинь, спорт, Перша ліга
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