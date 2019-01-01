Після матчу з «Волинню»: у клубі Першої ліги звільнився тренер
Сьогодні, 05:17
Запорізький МФК Металург попрощався із головним тренером команди Іваном Богатирем і призначив виконувача обов'язків коуча.
Про це повідомляє Футбол24.
Контракт Богатиря з МФК Металург розірвали за взаємною згодою. Тренер пішов із команди на фоні незадовільних результатів. Наразі запорізці посідають останнє місце в Першій лізі, набравши лише 4 очки за 12 турів. Останньою краплею для керівництва Металурга стала домашня поразка від "Волині" (1:3) у суботу.
Відзначимо, що Іван Богатир очолив МФК Металург у червні. Після його відставки обов'язки головного тренера виконуватиме інша місцева легенда – Олексій Годін.
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Про це повідомляє Футбол24.
Контракт Богатиря з МФК Металург розірвали за взаємною згодою. Тренер пішов із команди на фоні незадовільних результатів. Наразі запорізці посідають останнє місце в Першій лізі, набравши лише 4 очки за 12 турів. Останньою краплею для керівництва Металурга стала домашня поразка від "Волині" (1:3) у суботу.
Відзначимо, що Іван Богатир очолив МФК Металург у червні. Після його відставки обов'язки головного тренера виконуватиме інша місцева легенда – Олексій Годін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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