В Україні розшукують 20 безвісти зниклих військових





Про це повідомляє УНН, посилаючись на відділ комунікацій ГУНП в Донецькій області.



“На цей час (станом на 8 жовтня 2019 року —ред.) залишається невстановленим місцезнаходження 20 безвісти зниклих військовослужбовців, щодо яких проводяться оперативно-розшукові заходи”, — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні залишається невстановленим місцезнаходження 20 безвісти зниклих військовослужбовців.Про це повідомляє УНН, посилаючись на відділ комунікацій ГУНП в Донецькій області.“На цей час (станом на 8 жовтня 2019 року —ред.) залишається невстановленим місцезнаходження 20 безвісти зниклих військовослужбовців, щодо яких проводяться оперативно-розшукові заходи”, — йдеться у повідомленні.

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