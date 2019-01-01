В Україні розшукують 20 безвісти зниклих військових
Сьогодні, 06:32
В Україні залишається невстановленим місцезнаходження 20 безвісти зниклих військовослужбовців.
Про це повідомляє УНН, посилаючись на відділ комунікацій ГУНП в Донецькій області.
“На цей час (станом на 8 жовтня 2019 року —ред.) залишається невстановленим місцезнаходження 20 безвісти зниклих військовослужбовців, щодо яких проводяться оперативно-розшукові заходи”, — йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє УНН, посилаючись на відділ комунікацій ГУНП в Донецькій області.
“На цей час (станом на 8 жовтня 2019 року —ред.) залишається невстановленим місцезнаходження 20 безвісти зниклих військовослужбовців, щодо яких проводяться оперативно-розшукові заходи”, — йдеться у повідомленні.
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