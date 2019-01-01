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Людям з інвалідністю дадуть гроші на бізнес

Людям з інвалідністю дадуть гроші на бізнес
Урядовці пропонують змінити підхід до виплат малозабезпеченим громадянам і людям з інвалідністю.

Кабмін за 5 років хоче працевлаштувати 40% людей з інвалідністю, - пише "Газета ua".

За законом України наявність групи інвалідності дозволяє людині працювати повний чи неповний робочий день. Люди з інвалідністю розповіли, як ставляться до таких новацій.

Микола Рубан з Луганщини, до Краматорська переїхав ще до війни. На візку чоловік понад 10 років після травми, яку отримав в результаті аварії.

Спочатку він навчився ремонтувати взуття, хотів ще заснувати швейну майстерню, але згодом став манікюрником, зараз до нього черга на ці послуги – як з дівчат, так і чоловіків.

"У довідці, яку видали медики, написано, що я потребую допомоги сторонніх осіб. При цьому мене охоче відправляли на тренінги, я вчився, мені було боляче це. Я вважаю, що людина повинна працювати, це відволікає від багатьох думок, приносить користь і врешті гроші", - сказав Микола Рубан.

Разом з дружиною, яка має соціальну перукарню, Микола хоче створити повноцінний бізнес, що приноситиме йому прибуток і дасть змогу не залежати від соціальних виплат.

"Це добре, якщо держава стимулюватиме людей з інвалідністю до роботи. Я маю знайомих, які хочуть працювати, у них є ідеї для власної справи, якби вони отримали грант для старту, це дозволило б втілити їхні мрії. Свого часу я теж отримав грант, зараз розвиваю манікюрну справу і хочу навчитися малювати, адже часто клієнти просять малюнок зробити на нігтях", - поділився Микола.

В уряді хочуть створити онлайн-платформу, яка допоможе людям з інвалідністю, які хочуть працювати, контактувати з роботодавцями. Тим, хто захоче спробувати себе в бізнесі, чиновники обіцяють допомогу у відкритті власної справи.

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Теги: Україна
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