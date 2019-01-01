У селі на Волині зіткнулись Renault та Volkswagen. ФОТО

У селі Видерта Камінь-Каширського району зіткнулись два автомобілі.Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського відділення поліції.Два транспортних засоби рухались у попутному напрямі по вулиці Ковельській. Водій автомобіля Renault Trafic під час руху не обрав безпечну дистанцію від автомобіля Volkswagen Passat, який рухався попереду, та допустив зіткнення з ним.У результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва транспортні засоби отримали пошкодження. Ніхто з людей, що перебували у автівках, не постраждав.На водія автомобіля Renault Trafic поліцейські склали адміністративний протокол за с. 124 КУпАП.