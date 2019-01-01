Підсунув несправжні гроші: на Волині ром ошукав пенсіонерку
Сьогодні, 08:37
У Горохівському районі чоловік ошукав пенсіонерку.
Про це пише Волинь Нова.
Невідомий чоловік ромської національності запропонував 81-річній волинянці продати йому металобрухт.
Жінка погодилась. Чоловік зібрав весь брухт, дав пенсіонерці несправжню купюру номіналом 500 гривень та пішов геть.
Правоохоронці просять жителів району бути пильними і негайно повідомляти про незнайомих підозрілих осіб на вулицях своїх міст і сіл.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь Нова.
Невідомий чоловік ромської національності запропонував 81-річній волинянці продати йому металобрухт.
Жінка погодилась. Чоловік зібрав весь брухт, дав пенсіонерці несправжню купюру номіналом 500 гривень та пішов геть.
Правоохоронці просять жителів району бути пильними і негайно повідомляти про незнайомих підозрілих осіб на вулицях своїх міст і сіл.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
11 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 11 жовтня
Сьогодні, 09:00
Підсунув несправжні гроші: на Волині ром ошукав пенсіонерку
Сьогодні, 08:37
У селі на Волині зіткнулись Renault та Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 08:24
Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації
Сьогодні, 08:10