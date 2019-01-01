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Підсунув несправжні гроші: на Волині ром ошукав пенсіонерку

Підсунув несправжні гроші: на Волині ром ошукав пенсіонерку
У Горохівському районі чоловік ошукав пенсіонерку.

Про це пише Волинь Нова.

Невідомий чоловік ромської національності запропонував 81-річній волинянці продати йому металобрухт.

Жінка погодилась. Чоловік зібрав весь брухт, дав пенсіонерці несправжню купюру номіналом 500 гривень та пішов геть.

Правоохоронці просять жителів району бути пильними і негайно повідомляти про незнайомих підозрілих осіб на вулицях своїх міст і сіл.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: шахрай, Волинь
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