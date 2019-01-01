Куди піти на вихідні у Луцьку: 11 – 14 жовтня

Попереду – насичені і цікаві осінні вихідні. Круту програму заходів для лучан і гостей міста підготували кращі організатори, то ж кожен зможе обрати щось саме для себе. Можна бути піти з родиною у кіно або ж відвідати навчальний семінар чи концерт з друзями, провести час активно, чи тренувати мозок, вибір заходів – величезний.Томупідготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: КвестМісце: Локації змінніПочаток: з 21:00 по 01:00Що обіцяють: Сенс гри полягає в тому, що учасникам потрібно якомога швидше розгадати завдання, пов'язані з назвами вулиць міста Луцьк або ж виконати цікаві завдання від авторів. Ціль завдання - знайти код, який допоможе закрити завдання і перейти до наступного... і так до переможного кінця.ЧОГО ОЧІКУВАТИ:- близько 20-ти завдань різної складності;- декілька пошукових рівнів;- трохи логіки та драйву;- багато антуражних та реквізитних рівнів;- 4-5 годин гри;ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ УЧАСТІ:- для нових команд зареєстуватись на сайті quest.wtf та податись на гру;- автомобіль на ходу;- декілька друзів в середині (оптимально 4-5);- карта міста;- доступ до мережі Інтернет;- ліхтарику на кожного учасника команди, ручка та папір;- зручне взуття та комфортний одяг по погоді;- фотоапарат, або камеру на телефоні.МІСЦЕ СТАРТУ - Театральний майдан;ЧАС БРИФІНГУ - 20:45ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ - 350 грн, для нових так інагородніх команд знижка 50%.Подія:Тип заходу: Виставка картинМісце: Zagorod LutskПочаток: 17:00Що обіцяють: «Жiноча душа наче птаха - спiває , лiтає , гнiздиться там, де безпечно, де любов , нiжнiсть , тепло. Вона тендiтна та ляклива- летить геть вiд грубостi та зла, вiд пустоти та байдужостi. Як птаха є провiдником мiж небом та землею , так i жiноча душа зводить мости мiж свiтами духовностi та тiлесного кохання, творячи нове життя», – пишуть про подію організатори. Запрошують долучитися усіх, хто цікавиться мистецтвом.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинський облмуздрамтеатрПочаток: 19:00Що обіцяють: Наталю Могилевську називають ровесницею незалежної України. Її становлення як Народної артистки, ставало міцнішим разом з нашою державою і вона, поза сумнівом, була і залишається опорою кожного, хто виріс на її піснях, хто любив під її «Лала», хто зустрічав кожну весну з її «Я весна», хто співав її колискову «До дому я» своїм маленьким дітям протягом останніх двадцяти років.Дебютний альбом співачки у 1997 році розійшовся мільйонним накладом. З тих пір вона зайняла лідируючу позицію в Українських музичних чартах. Але продовжила кар'єру не лише як співачка, але і телеведуча, продюсер гучних проектів «Шанс», «Фабрика зірок» і засновник продюсерського центру Talant. Могилевська стала наставником для улюбленців сучасної естради: Козловського В., Діми Монатика, Макса Барських, Групи Квест пистолз, Аліси Тарабарової, Регіни Тодоренко, Володі Дантеса, Влада Дарвіна.У державі, напевно, немає жодної людини, яка б не знала її заслуг і, - не зміг би наспівати хоча б пару рядків з усіма улюблених пісень, які лунають з Національних свят на Майдані і головних площ кожного великого міста України..Повернення артистки на паркет в новому сезоні шоу «Танці з Зірками» анонсувалося каналом 1 + 1 як «повернення легенди». Нове танго з титулованим спортсменом з Одеси Ігорем Кузьменко стало для Могилевської початком нової історії. Вона пострункішала, змінила імідж і довела країні, що може танцювати не гірше, ніж 10 років тому .Скинувши 25 кілограм, змінивши імідж і займаючись по дванадцять годин на день бальними танцями, вона феєричною перемогла у цьому шоу!Не так давно Могилевська голосно заявила на всю країну: «Я завелась!» Співачка не лише взялася за активну гастрольну діяльність, але й відкрила школу творчості для дітей Talant School в Чернівцях, Одесі, Києві та Харкові! А наразі готує новий україномовний альбом «Покохала» і нове концертне шоу з однойменною назвою.Подія:Тип заходу: КінопереглядМісце: Аматорська кіностудія «Волинь». Пр. Волі, 3, Луцьк, 43000Початок: 19:00Що обіцяють: «Бойфренд з майбутнього»- фантастична мелодрама 2013 року британського режисера Річарда Кьортеса.Подія:Тип заходу: Музика/танціМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: «GO LATIN» тріо – це неймовірно запальний український проект, що виконує музику в стилі Latin Jazz, в якій присутні основні елементи музики Куби та інших країн афро-карибського басейну.Склад гурту: Кирило Абрамов – ф-но, Андрій Арнаутов – бас гітара, Леонід Петкун – ударні, перкусія.Кирило Абрамов – львівський піаніст та органіст(Hammond). Виріс та навчався у Львові, а також у джазових школах Польщі. Багаторазовий участник міжнародних джазових фестивалів Jazz Bez, Флюгери Львова та ін. Виступав у складі різноманітних проектів з українськими, польськими, американськими музикантами, концертуючи містами Європи та України.Засновник тріо ORGANized! та Abramov Piano Trio.Леонід Петкун – представник молодого покоління українських музикантів. Виступав на одній сцені з відомими музикантами, зокрема Марком Токарем, Френком Лондоном, Юрієм Середіним, Анастасією Литвинюк, Андрієм Арнаутовим. Учасник Mark Tokar Quintet, Leonid Petkun Quartet, RA jazz project та низки інших проектів. Учасник міжнародних джазових фестивалів Jazz Bez, Leopolis jazz fest, Флюгери Львова, Art Jazz Fest та багатьох інших.Андрій Арнаутов – віртуозний джазовий басист, композитор, аранжувальник, продюсер. Після Ростовського училиша мистецтв закінчивши Московське музичне училище імені Гнесіних, продовжив навчання в одному із найпрестижніх музичних коледжів США – Берклі (Berklee College of Music). Співпрацював з цілою низкою джазових зірок, зокрема із Томом Брауном, Хенком Джонсом, Арчі Шеппом, Чарлі Бердом, Кенвудом Денардом, Марком Соскіним, Лью Солоффом та іншими. Виконав роль контрабасиста та долучився до запису саундтрека до українського фільму "Поводир". Став композитором та керівником бенду «Тут може бути ваша реклама» на «Вечірньому шоу з Юрієм Марченком» на UA:Першому. Андрій є аранжувальником авторської програми відомого контрабасиста Девіда Фрізена для духового оркестру. Активно співпрацює з Реєм Брауном Молодшим, з яким записав альбом та регулярно концертує. Також співпрацює з Галереєю ІЛЬКО (Ужгород, Україна), з українськими та закордонними музикантами, є учасником та співорганізатором фестивалів, гастролює та займається продюсерською діяльністю у власній музичній студії Musipula productions.Попередній продаж: 200 грнВ день концерту 250 грнДеталі на барі 050-8802-555Подія:Тип заходу: КонцертМісце: ПАБ «Лучеsк»Початок: 20:00Що обіцяють: Квитки: 100грн – передпродаж; 150грн – в день концерту.«Царство Шута» - проект, який дає можливість прихильникам гурту «Король и Шут» навіть після смерті «Горшка» та припинення існування гурту почути улюблені хіти в живому виконанні майже 1в1 з оригіналом. Перша частина концерту – авторскі пісні гурту «Царство Шута».Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 15:00Що обіцяють: 12 жовтня 0 15.00 відбудеться святковий концерт з нагоди 30-річного ювілею народної аматорської хорової капели «Посвіт» Палацу культури міста Луцька.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Запрошують на виступ гурту «DiOne». Обіцяють оновлену програму і багато якісної музики. Бронювання столиків за номером – 050100275.Подія:Тип заходу: СемінарМісце: NewG.lutskПочаток: 11:00Що обіцяють: Запрошують на семінар «Батьки в шоці, новий погляд на виховання» спікер Людмила Рабочаускас.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Театральний майданПочаток: 10:00Що обіцяють: 13 жовтня в місті Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль «ЛіраФест-2019», мета якого – відродження та реконструкція традицій лірництва і кобзарства на Волині. У цьогорічному фестивалі візьмуть участь лірники й кобзарі з багатьох регіонів України, а також гості з Польщі і Білорусі. Фестиваль приурочений до свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України , Дня українського козацтва та 77-річниці створення УПА.У програмі фестивалю: лірникування та кобзарювання біля храмів і на вулицях міста, виконання псалмів і кантів біля Чудотворного образу Холмської Богородиці у музеї Волинської ікони,святковий концерт на Театральному майдані, презентації інструментів і способів їх виготовлення, майстер-клас з вивчення старовинних народних білоруських, польських та українських танців у супроводі традиційних інструментів та ліри.Подія:Тип заходу: ПоезіяМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Перший ляпас поезії в Луцьку. Перший поетичний ҐВАЛТ! Вхід вільний. Бронювання столиків: 050 880 2 555.Подія: Додатковий Концерт / Сергій Притула та Вар'яти у #ЛуцькТип заходу: Гумор-шоуМісце: РЦ «Промінь»Початок: 20:00Що обіцяють: Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» з НОВОЮ програмою повертаються до Луцька і представлять її у день захисника України та козацтва, а саме 14 жовтня о 20:00 та о 17:30 у РЦ «Промінь».Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Фонтанна площа, Проспект Волі між будинками 8 та 10Початок: 18:00Що обіцяють: запрошуємо всіх охочих на акустичний вечір «Покрова героїв», де ви зможете послухати чудових пісень від не менш чудових українських виконавців, та подивитись на захоплюючий виступ клубу середньовічного бою «Айна Бера».На вечір завітають:– Сергій Василюк (соліст гурту«Тінь Сонця»);– Святослав Бойко та Олександр Козинець (гурт «Широкий Лан»);– Юрій Щербик, Олег Дмитрук, Микола Більшевич.Де: фонтанна площа, навпроти головного корпусу СНУ;Коли: 14 жовтня о 18:00.Фільм:Жанр: Фантастика, бойовик, трилер, драма, криміналМісце: «Premier City»Початок: 2D: 10:20; 21:10. 3D REALD: 14:40; 17:00; 19:20; 23:00Про що фільм: Генрі Броган, першокласний кілер, стає мішенню таємничого оперативника, який, здається, знає кожен його крок наперед...У форматі 3D фільм демонструється з підвищенною якістю зображення, яка досягається завдяки режиму HFR (High Frame Rat) з частотою 60 кадрів на секунду. Зустріти фільм, знятий у такому форматі, можна вкрай рідко.Фільм:Жанр: Бойовик, драма, історіяМісце: «Premier City»Початок: 2D: 13:40; 16:20; 19:00; 21:30Про що фільм: Рік 1241. На нашу землю прийшли гості, яких ніхто не кликав - монголо-татари під проводом жорстокого хана Бурунди. Ця орда рухається на захід, знищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до Карпатських гір, вони вирішили трохи відпочити, розбити табір. Вночі туди проникло кілька місцевих мисливців - брати Беркути, які звільнили всіх полонених. Бурунда був в люті, коли про це дізнався. Тепер він вважає своїм обов'язком помститися кривдникам і знищити місцеві поселення. Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 21:00Про що фільм: Джексі знає про вас все. Вона бачила всі ваші непристойні фотки, знає, про що ви шепочетесь під час сексу, що їсте по ночах і як називаєте свого начальника в секретних чатах. Вона - віртуальний помічник з вашого мобільника, і сьогодні у неї дуже поганий настрій...