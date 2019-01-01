вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

11 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

11 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
11 жовтня вшановується пам'ять святого Харитона Сповідника. Жив він у часи правління імператора Авреліана, відомого своєю неприязню до християн.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Валентин, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 11 жовтня

– Якщо зайці не міняють забарвлення шерсті – зима настане не скоро.

– Вітер змінює напрямок за годинниковою стрілкою – до туманів.

– Шерсть собаки стала густішою – до холодної зими.

Що можна робити 11 жовтня

1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 11 жовтня

1. Цього дня не можна замітати в хаті, аби не вимести щастя.

2. Не рекомендується сьогодні вживати будь-які ягоди. Кажуть, що нечиста сила плює на ці ягоди, і той, хто їх з'їсть – буде хворіти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 11 жовтня, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукують власників вкрадених речей. ФОТО
Сьогодні, 09:41
У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців
Сьогодні, 09:33
11 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 11 жовтня
Сьогодні, 09:00
Підсунув несправжні гроші: на Волині ром ошукав пенсіонерку
Сьогодні, 08:37
Схожі новини
Волонтери закликають привітати зі святом сина загиблого волинського Героя Волонтери закликають привітати зі святом сина загиблого волинського Героя
10 жовтень, 19:49
10 жовтня – яке православне свято, прикмети дня і чого не можна робити 10 жовтня – яке православне свято, прикмети дня і чого не можна робити
10 жовтень, 09:26
Як лучани відзначатимуть День захисника України: програма заходів Як лучани відзначатимуть День захисника України: програма заходів
09 жовтень, 17:45
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
09 жовтень, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розшукують власників вкрадених речей. ФОТО
Сьогодні, 09:41
 0
У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців
Сьогодні, 09:33
 0
11 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
 0
Курс валют у Луцьку на 11 жовтня
Сьогодні, 09:00
 0
Підсунув несправжні гроші: на Волині ром ошукав пенсіонерку
Сьогодні, 08:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿