11 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
11 жовтня вшановується пам'ять святого Харитона Сповідника. Жив він у часи правління імператора Авреліана, відомого своєю неприязню до християн.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Валентин, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 11 жовтня
– Якщо зайці не міняють забарвлення шерсті – зима настане не скоро.
– Вітер змінює напрямок за годинниковою стрілкою – до туманів.
– Шерсть собаки стала густішою – до холодної зими.
Що можна робити 11 жовтня
1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 11 жовтня
1. Цього дня не можна замітати в хаті, аби не вимести щастя.
2. Не рекомендується сьогодні вживати будь-які ягоди. Кажуть, що нечиста сила плює на ці ягоди, і той, хто їх з'їсть – буде хворіти.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Валентин, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 11 жовтня
– Якщо зайці не міняють забарвлення шерсті – зима настане не скоро.
– Вітер змінює напрямок за годинниковою стрілкою – до туманів.
– Шерсть собаки стала густішою – до холодної зими.
Що можна робити 11 жовтня
1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 11 жовтня
1. Цього дня не можна замітати в хаті, аби не вимести щастя.
2. Не рекомендується сьогодні вживати будь-які ягоди. Кажуть, що нечиста сила плює на ці ягоди, і той, хто їх з'їсть – буде хворіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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