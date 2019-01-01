11 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

11 жовтня вшановується пам'ять святого Харитона Сповідника. Жив він у часи правління імператора Авреліана, відомого своєю неприязню до християн.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Валентин, - пише 24 канал.– Якщо зайці не міняють забарвлення шерсті – зима настане не скоро.– Вітер змінює напрямок за годинниковою стрілкою – до туманів.– Шерсть собаки стала густішою – до холодної зими.1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.1. Цього дня не можна замітати в хаті, аби не вимести щастя.2. Не рекомендується сьогодні вживати будь-які ягоди. Кажуть, що нечиста сила плює на ці ягоди, і той, хто їх з'їсть – буде хворіти.