У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.



Відтак, абсолютним чемпіоном стала команда Ківерцівського відділення ЕМД (пункт Цумань). 2-ге місце зайняла команда Луцького міського відділення ЕМД 2. 3-тє місце – команда Ратнівського відділення ЕМД (пункт Межисить).



Переможцями етапів стали команди (5 етапів - 5переможців):



- Маневицьке відділення ЕМД

- Нововолинське відділення ЕМД

- Іваничівське відділення ЕМД

- Луцьке міське відділення ЕМД 1

- Старовижівське відділення ЕМД





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершився ІV Волинський чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Волинське медичне ралі - 2019».Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.Відтак, абсолютним чемпіоном стала команда Ківерцівського відділення ЕМД (пункт Цумань). 2-ге місце зайняла команда Луцького міського відділення ЕМД 2. 3-тє місце – команда Ратнівського відділення ЕМД (пункт Межисить).Переможцями етапів стали команди (5 етапів - 5переможців):- Маневицьке відділення ЕМД- Нововолинське відділення ЕМД- Іваничівське відділення ЕМД- Луцьке міське відділення ЕМД 1- Старовижівське відділення ЕМД

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