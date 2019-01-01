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У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців

У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців
У Луцьку завершився ІV Волинський чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Волинське медичне ралі - 2019».

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

Відтак, абсолютним чемпіоном стала команда Ківерцівського відділення ЕМД (пункт Цумань). 2-ге місце зайняла команда Луцького міського відділення ЕМД 2. 3-тє місце – команда Ратнівського відділення ЕМД (пункт Межисить).

Переможцями етапів стали команди (5 етапів - 5переможців):

- Маневицьке відділення ЕМД
- Нововолинське відділення ЕМД
- Іваничівське відділення ЕМД
- Луцьке міське відділення ЕМД 1
- Старовижівське відділення ЕМД

У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців
У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців
У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців
У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців
У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців
У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців

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Теги: медичне ралі
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