У Луцьку змагалися бригади «швидких»: список переможців
Сьогодні, 09:33
У Луцьку завершився ІV Волинський чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Волинське медичне ралі - 2019».
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
Відтак, абсолютним чемпіоном стала команда Ківерцівського відділення ЕМД (пункт Цумань). 2-ге місце зайняла команда Луцького міського відділення ЕМД 2. 3-тє місце – команда Ратнівського відділення ЕМД (пункт Межисить).
Переможцями етапів стали команди (5 етапів - 5переможців):
- Маневицьке відділення ЕМД
- Нововолинське відділення ЕМД
- Іваничівське відділення ЕМД
- Луцьке міське відділення ЕМД 1
- Старовижівське відділення ЕМД
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
Відтак, абсолютним чемпіоном стала команда Ківерцівського відділення ЕМД (пункт Цумань). 2-ге місце зайняла команда Луцького міського відділення ЕМД 2. 3-тє місце – команда Ратнівського відділення ЕМД (пункт Межисить).
Переможцями етапів стали команди (5 етапів - 5переможців):
- Маневицьке відділення ЕМД
- Нововолинське відділення ЕМД
- Іваничівське відділення ЕМД
- Луцьке міське відділення ЕМД 1
- Старовижівське відділення ЕМД
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