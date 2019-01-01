На Волині розшукують власників вкрадених речей. ФОТО





Про це пише



Санкціоновані обшуки здійснили в селі Бужанка в осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів майнового характеру з гаражних та підсобіних приміщення на території Нововолинська та Іваничівського району.



Серед них інструменти, техніка, сейф, постільна білизна та інші.



При упізнанні свого майна, прохання повідомити за номером телефону 098 644 31 91.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинські правоохоронці розшукують власників вкрадених речей, які вилучили під час обшуку у селі Бужанка.Про це пише БУГ Санкціоновані обшуки здійснили в селі Бужанка в осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів майнового характеру з гаражних та підсобіних приміщення на території Нововолинська та Іваничівського району.Серед них інструменти, техніка, сейф, постільна білизна та інші.При упізнанні свого майна, прохання повідомити за номером телефону 098 644 31 91.

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