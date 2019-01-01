Поїзд «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів





Про це інформує Львівська залізниця на офіційному сайті.



Отож, 15, 17, 19 та 21 жовтня цього року не курсуватиме поїзд №6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград.



Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок у цих напрямках.

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