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Поїзд «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів

Поїзд «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів
У зв'язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Турійськ – Люблинець, Овадно зазнає тимчасових змін графік руху приміських поїздів.

Про це інформує Львівська залізниця на офіційному сайті.

Отож, 15, 17, 19 та 21 жовтня цього року не курсуватиме поїзд №6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград.

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок у цих напрямках.

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Теги: потяг, Ковель, Червоноград
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