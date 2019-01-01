«Король Дамаск» переїхав на Львівську: скандальний кіоск із шаурмою знесуть вдруге
Сьогодні, 10:59
Кіоск з шаурмою «Король Дамаск», який раніше стояв у центрі Луцька, хочуть знести вже з нового місця, на вулиці Львівській.
Про це стало відомо з проекту рішення виконкому Луцькради.
Нагадаємо, нещодавно лучан обурило встановлення кіоску з шаурмою у самому центрі міста.
Згодом стало відомо, що він розташований там незаконно – без дозвільних документів і підлягає знесенню.
Кісок демонтували та перенесли на вулицю Львівську, 61.
Але до департаменту муніципальної варти міста Луцька почали надходити скарги, що і на новому місці кіоск стоїть без документів. У департаменті перевірили цю інформацію, направивши запит до управління містобудування та архітектури. Там зазначили, що проектно-дозвільна документація на розміщення вказаної тимчасової споруди відсутня.
Тому кіоск знесуть вдруге.
«Реалізація рішення сприятиме відновленню порушеного благоустрою на території міста Луцька та формуванню сучасного міського середовища», – йдеться у проекті рішення.
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Про це стало відомо з проекту рішення виконкому Луцькради.
Нагадаємо, нещодавно лучан обурило встановлення кіоску з шаурмою у самому центрі міста.
Згодом стало відомо, що він розташований там незаконно – без дозвільних документів і підлягає знесенню.
Кісок демонтували та перенесли на вулицю Львівську, 61.
Але до департаменту муніципальної варти міста Луцька почали надходити скарги, що і на новому місці кіоск стоїть без документів. У департаменті перевірили цю інформацію, направивши запит до управління містобудування та архітектури. Там зазначили, що проектно-дозвільна документація на розміщення вказаної тимчасової споруди відсутня.
Тому кіоск знесуть вдруге.
«Реалізація рішення сприятиме відновленню порушеного благоустрою на території міста Луцька та формуванню сучасного міського середовища», – йдеться у проекті рішення.
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