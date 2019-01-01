У Луцьку тимчасово змінять рух тролейбусів
Сьогодні, 11:10
У Луцьку тимчасово змінять рух тролейбусів за маршрутами №4 та №4а.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Повідомляють, що 15 жовтня з 10 год рух тролейбусів по маршруту №4 та №4а з кінцевої зупинки «Вересневе» буде відсутній у зв’язку з проведенням пошуково-ремонтних робіт на кабельній мережі до їх закінчення.
Кінцевою зупинкою буде вулиця Боженка.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Повідомляють, що 15 жовтня з 10 год рух тролейбусів по маршруту №4 та №4а з кінцевої зупинки «Вересневе» буде відсутній у зв’язку з проведенням пошуково-ремонтних робіт на кабельній мережі до їх закінчення.
Кінцевою зупинкою буде вулиця Боженка.
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