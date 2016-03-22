Випив літр горілки, щоб не боліла голова: на Волині судили винуватця аварії





Відомо, що у селі Поворськ Ковельського району на вулиці Залізничній серед білого дня 44-річний місцевий житель не впорався з керуванням мопеда «Дельта», без номерного знаку, в результаті чого впав на дорогу та отримав тілесні ушкодження, - пише



Свідки події викликали «швидку». Медики приїхали, надали потерпілому першу необхідну допомогу і запропонували проїхати до медичного закладу для госпіталізації, від якої той відмовився у зв’язку з відсутністю коштів.



«Після чого я пішов додому і у зв’язку з сильним головним болем, за короткий проміжок часу, випив один літр горілки. Після чого приїхали працівники поліції та запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою спеціальних засобів. На що я погодився і прилад дав результат, згідно якого було виявлено стан алкогольного сп’яніння», – розповів чоловік згодом у суді.



Одна з мешканок села, яка була свідком події, на суді підтвердила: потерпілий впав з мопеда, але візуально ознак сп’яніння не виявляв, а тому вона вважає, що він був тверезим.



Ковельський відділ поліції, який скерував до суду два адміністративних провадження на мопедиста, надав відеозапис, де зафіксована лише процедура огляду на стан алкогольного сп’яніння.



Суддя Ковельського міськрайонного суду постановив, що чоловік керував мопедом в тверезому стані, тому закрив проти нього адміністративне провадження, а ось за вчинення ДТП – оштрафував на 340 гривень та стягнув в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні 20 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині винуватець ДТП переконав суд в тому, що під час аварії він був тверезий, а багато горілки випив пізніше, «щоб не боліла голова».Відомо, що у селі Поворськ Ковельського району на вулиці Залізничній серед білого дня 44-річний місцевий житель не впорався з керуванням мопеда «Дельта», без номерного знаку, в результаті чого впав на дорогу та отримав тілесні ушкодження, - пише Район.Ковель Свідки події викликали «швидку». Медики приїхали, надали потерпілому першу необхідну допомогу і запропонували проїхати до медичного закладу для госпіталізації, від якої той відмовився у зв’язку з відсутністю коштів.«Після чого я пішов додому і у зв’язку з сильним головним болем, за короткий проміжок часу, випив один літр горілки. Після чого приїхали працівники поліції та запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою спеціальних засобів. На що я погодився і прилад дав результат, згідно якого було виявлено стан алкогольного сп’яніння», – розповів чоловік згодом у суді.Одна з мешканок села, яка була свідком події, на суді підтвердила: потерпілий впав з мопеда, але візуально ознак сп’яніння не виявляв, а тому вона вважає, що він був тверезим.Ковельський відділ поліції, який скерував до суду два адміністративних провадження на мопедиста, надав відеозапис, де зафіксована лише процедура огляду на стан алкогольного сп’яніння.Суддя Ковельського міськрайонного суду постановив, що чоловік керував мопедом в тверезому стані, тому закрив проти нього адміністративне провадження, а ось за вчинення ДТП – оштрафував на 340 гривень та стягнув в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні 20 копійок.

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