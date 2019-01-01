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Лучан запрошують до обговорення нової концепції Театрального майдану

Лучан запрошують до обговорення нової концепції Театрального майдану
Театральний майдан є серцем міста Луцька. Однак, нині він сірий та невиразний, є фактично транзитною зоною між вулицею Лесі Українки та проспектом Волі, а тому потребує змін, аби стати справжньою окрасою центральної частини Луцька.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Для максимально повного й детального вивчення громадської думки щодо питання реконструкції Театрального майдану лучан запрошують взяти участь в опитуванні.

Заповнити анкету можна, перейшовши за цим посиланням.

Лучан закликають долучитися до обговорення Концепції розвитку Театрального майдану та спільно зробити центр Луцька комфортним та цікавим.

Також запрошують вподобати сторінку у соціальній мережі Facebook, де можна буде оперативно дізнаватися усі новини та цікаві ідеї щодо змін Театрального майдану. Перейти на неї можна за цим посиланням.

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Теги: Луцькрада, Театральний майдан, опитування
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