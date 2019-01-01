Лучан запрошують до обговорення нової концепції Театрального майдану





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Для максимально повного й детального вивчення громадської думки щодо питання реконструкції Театрального майдану лучан запрошують взяти участь в опитуванні.



Заповнити анкету можна, перейшовши за цим



Лучан закликають долучитися до обговорення Концепції розвитку Театрального майдану та спільно зробити центр Луцька комфортним та цікавим.



Також запрошують вподобати сторінку у соціальній мережі Facebook, де можна буде оперативно дізнаватися усі новини та цікаві ідеї щодо змін Театрального майдану. Перейти на неї можна за цим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Театральний майдан є серцем міста Луцька. Однак, нині він сірий та невиразний, є фактично транзитною зоною між вулицею Лесі Українки та проспектом Волі, а тому потребує змін, аби стати справжньою окрасою центральної частини Луцька.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Для максимально повного й детального вивчення громадської думки щодо питання реконструкції Театрального майдану лучан запрошують взяти участь в опитуванні.Заповнити анкету можна, перейшовши за цим посиланням. Лучан закликають долучитися до обговорення Концепції розвитку Театрального майдану та спільно зробити центр Луцька комфортним та цікавим.Також запрошують вподобати сторінку у соціальній мережі Facebook, де можна буде оперативно дізнаватися усі новини та цікаві ідеї щодо змін Театрального майдану. Перейти на неї можна за цим посиланням

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