На Волині перевізник заплатить штраф за проїзд дорогами перевантаженим транспортом

На Волині з перевізника стягнули майже 25 тисяч гривень за проїзд дорогами загального користування великовагового транспорту.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Зазначається, що господарське товариство майже два роки не сплачувало нараховані органом контролю у зв’язку із порушенням вагових обмежень штрафні санкції, які є значними та необхідними для бюджету, а також можуть бути використані на ремонт доріг.Наразі ж, за втручання прокуратури, товариство сплатить кошти за проїзд дорогами великоваговим транспортним засобом.