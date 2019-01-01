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На Волині перевізник заплатить штраф за проїзд дорогами перевантаженим транспортом

На Волині перевізник заплатить штраф за проїзд дорогами перевантаженим транспортом
На Волині з перевізника стягнули майже 25 тисяч гривень за проїзд дорогами загального користування великовагового транспорту.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Зазначається, що господарське товариство майже два роки не сплачувало нараховані органом контролю у зв’язку із порушенням вагових обмежень штрафні санкції, які є значними та необхідними для бюджету, а також можуть бути використані на ремонт доріг.

Наразі ж, за втручання прокуратури, товариство сплатить кошти за проїзд дорогами великоваговим транспортним засобом.



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Теги: вантажівк, Волинь, перевізник
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