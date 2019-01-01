У селі на Волині «обчистили» магазин





Про це повідомляє



Нагадують, 21 березня цього року злодії шляхом зламу та пошкодження замків, одного з сіл Турійського району, обікрали магазин.



Встановили, що крадіжки причетні двоє жителів Турійського району та житель Ковельського району.



За правопорушення зловмисникам загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.



Одному із зловмисників слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ст.185 ч.3 Кримінального Кодексу України «Крадіжка», санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.



Тривають слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі поліція викрила осіб, які скоїли крадіжку з магазину.Про це повідомляє Турійське відділення поліції на сторінці у Facebook.Нагадують, 21 березня цього року злодії шляхом зламу та пошкодження замків, одного з сіл Турійського району, обікрали магазин.Встановили, що крадіжки причетні двоє жителів Турійського району та житель Ковельського району.За правопорушення зловмисникам загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.Одному із зловмисників слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ст.185 ч.3 Кримінального Кодексу України «Крадіжка», санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.Тривають слідчі дії.

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