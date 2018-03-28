«Купувати чи будувати». Чому мережі можуть стати каменем спотикання на шляху до власного дому*





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На прикладах різних аспектів цієї проблеми, від яких напряму залежить комфорт проживання, розкажуть, на що першочергово звернути увагу та чи готові рішення – це завжди дорожче.



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Чому вода, газ і світло можуть перетворитися на три кола пекла



Це прекрасно, якщо ви вже маєте грунтовний досвід спілкування зі службами, які здійснюють підведення мереж до будинку. Тоді ви, за наявності вільного часу та необхідної суми грошей, запросто впораєтеся із усім. Якщо ж у вас такого досвіду немає, доведеться як мінімум добряче посидіти в інтернеті, аби зрозуміти, куди і бігти і що нести.



Водопостачання



Процес підведення води вселяє надію на позитивний результат вже хоча б тому, що ви маєте вибір – приєднуватися до загальних мереж (якщо такі є в населеному пункті), або ж обрати більш автономний варіант та бурувати власну свердловину.



Плюс останнього варіанту полягає в тому, що домогосподарство стає незалежним від загальних мереж, а сам процес отримання «приватного» водопостачання – відносно швидкий та бюджетний.



Про свій досвід підведення води розповів лучанин Віталій, який зводив будинок на території Боратинської ОТГ у Луцькому районі. За словами чоловіка, процес займає орієнтовно 2-3 дні та не обходиться без бюрократичної тяганини.



Аби облаштувати свердловину потрібна низка обладнання – бурова установка, двигун, шнек та подовжувачі до нього обсадні труби, бочки з водою та інші «дрібніші деталі» – кабелі, трубки, шланги, за необхідності генератор тощо. Однак, із цим немає проблем – адже фахівці, які займаються відповідними роботами, приїдуть до вас на ділянку з усім необхідним.



«Після того, як пробурують до необхідного шару води усе дістають зі свердловини та забивають туди обсадні труби зі спеціального харчового пластику. За кілька годин тиск врівноважується і вода піднімається набагато вище, ніж вона тече в породі (так зване «дзеркало води»). Наприклад, в мене вона на 7-метровій глибині. А глибина свердловини – 48 метрів. В рідкісних випадках вода може бити фонтаном зі свердловини деякий час. Обсадні труби й утворюють стінки свердловини, котрі не дають їй обсипатися», – пояснив чоловік.



Глибина свердловини залежить від того, де залягає вода прийнятної для вас якості і на скільки дозволить «розігнатися» гаманець. Наприклад, поверхневі води розташовані вже на 10-20 метрів під землею, однак вони частіше піддаються забрудненню тощо. Грунтові води на рівні до 100 метрів мають значно вищий рівень фільтрації та є чистішими, тож саме на глибину 40-60 метрів найчастіше «б’ють» свердловини. Є ще артезіанські води, які залягають на глибині понад 100 метрів.





«Питання «чи знайдете взагалі воду» і «де саме свердлити» вже давно відпали. Раніше наші дідусі шукали воду за допомогою перевернутих тарілок, кількості роси на траві, гілочок, тощо. Це все добре для поверхневих води. Однак, сучасні методи пробурюють поверхневі шари наскрізь і йдуть глибше тому до води можна добуритися в будь-якому місці. Слід виходити із планування ділянки. Тому варто пробурити зайвих кілька метрів, але мати свердловину в гаражі чи поруч з будинком а не пробурувати парканом в сусіда і тягнути через всю ділянку труби до будинку», – вважає Віталій.



Ціни, за словами чоловіка, абсолютно ринкові та й з виконавцями проблем немає, адже чимало фірм пропонують відповідні послуги.



«Мені 48-метрова свердловина (42 метри в суглинку/глині + 6 метрів в твердій крейдяній породі) в 2018 році обійшлося в 12 600 грн. під ключ. Вважайте, що в кращому випадку, ви можете вписатися в 500$, а в гіршому в 1 000$», – прикинув Віталій.



Тож, процес підключення води складний та затратний.



Окрім того, у власному домі навряд чи вдасться обійтися без каналізації, тож доведеться облаштувати на території септик. До того ж цю систему доведеться регулярно обслуговувати – наймати спеціальну автівку, яка викачуватиме відходи, та домовлятися про місця, куди їх вивозити.



Однак якщо ви таки обрали приватний септик, варіантів теж два – або ви вирішуєте робити все своїми руками, або ж замовляєте готову ємність та її встановлення. Ціни на самі септики у мережі різні – пропозиції стартують від 8 тисяч гривень.



Газопостачання



А ось тут і наступає етап роботи із монополістами. Адже якщо у випадку з водою чи каналізацією ви можете обрати автономний варіант, то з газопостачанням так не вийде. Якщо ви, звісно, не є прихильником не надто практичного варіанту із використанням газових балонів.





За умови, що ви будуєте будинок у вже газифікованому населеному пункті, очевидним варіантом стає приєднання до існуючих газових мереж. Потрібно спочатку визначити власника газопроводу, який може вирішити питання щодо врізки. Інформацію щодо того, як відбувається підключення до газової мережі, можна знайти на сайті ПАТ «Волиньгаз». Приєднатися можна за стандартною чи нестандартною схемою.



Стандартне приєднання можливе, якщо потужність об’єкту газоспоживання не перевищує 16 куб. м газу на годину і відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання не перевищує 10 м у міській та 25 м у сільській місцевостях (нестандартною схемою користуються у випадку більшої відстані чи потужності газоспоживання). Щоб скористатися послугою, треба із заявою звернутися у «Єдине вікно» Волиньгазу, заповнити опитувальний лист та надати документи, які підтверджують право власності чи право користування замовника на землю чи об’єкт газоспоживання. Якщо об’єкт підпадає під параметри приєднання, протягом 15 днів із замовником підпишуть договір про приєднання до газових мереж.



Вартість послуг передбачити складно, бо в «газовиків» багато параметрів їх оцінки.



Щоб газ потрапив до вашого будинку, треба газифікувати ще власну територію та приміщення, тобто облаштувати внутрішні мережі –газопроводи, які прокладаються від точки приєднання до газопроводу-вводу (після газового лічильника) і проходять по території землеволодіння споживача, в тому числі внутрішньо будинкові газопроводи, до яких безпосередньо підключаються газові прилади (для приватних будинків). Для цього також доведеться пройти низку кроків. По-перше, через «Єдине вікно робіт і послуг» у ПАТ «Волиньгаз» треба подати письмову заяву та отримати технічні умови. Термін їх видачі – протягом 15 днів із дня подачі заяви.



По-друге, коли ви оплатите технічні умови виготовлять проект. Клієнт отримає номер телефону, по якому він може домовитися про візит проектанта. Проектант виїде на місце для обстеження і проведення всіх необхідних замірів. Цю документацію виготовлять протягом двох тижнів та передадуть на виконання монтажних робіт.



По-третє, після підрахунку кошторису відбудеться укладання договору, а роботи виконають у термін, вказаний там.



Для проходження процедури споживач має надати заяву, копії паспорта та ідентифікаційного коду, правовстановлюючі документи на об’єкт газифікації (якщо власників декілька, то необхідно надати документи всіх осіб, а також їхні розписки про те, що вони не проти надання послуги), документи техпаспорту на будинок та (якщо плануєте встановлювати котел чи колонку) Акт на придатність до експлуатації димових і експлуатаційних каналів.



Як ідеться на сайті ПАТ «Волиньгаз», загальний кошторис залежить від матеріалів, складності та обсягу робіт, тож остаточний кошторис ви можете тільки «прикинути».



Опісля клієнт отримує акт розмежування балансової належності газопроводів, укладає договір про постачання газу і вуаля – ви маєте повний доступ та право користуватися блакитним паливом у домі.



Підключення електроенергії



Щодо підключення електроенергії, спершу треба отримати технічні умови, виконати та узгодити проект електропостачання. Тому варто визначиться з технічними характеристиками введення, а саме, визначити необхідну потужність. Вирахувати її можна приблизно посумувавши потужність всіх планованих електричних приладів. Тож нюанси підключення ми розглянемо на прикладі простішого, стандартного приєднання (йдеться про підключення до діючих мереж на відстань до 300 метрів по прямій).





Як повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго», у 2018 році набрав чинності Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 року № 310. Саме він регулює процеси під час приєднання замовників до електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго».



Тож якщо людина має бажання приєднатися до наявних мереж, необхідно укласти договір про приєднання та уточнити технічні умови. Для укладання договору треба звернутися у філію ПрАТ «Волиньобленерго» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності. Разом із заявою треба надати низку документів, серед яких:



– копія на право власності чи користування об’єктом (також може бути копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чи за відсутності об’єкта - копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо).



– ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання.



Також із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.



Лише після того, як «Волиньобленерго» отримає усі необхідні документи, запускається процес приєднання до мереж. Згодом у 10-денний термін від дня подачі заяви замовник надає технічні умови стандартного приєднання та проект договору про приєднання. Зрештою, строк стандартного приєднання становить 20-30 днів від дати оплати відповідно до договору про приєднання.



Ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності щорічно розраховує та затверджує регулятор НКРЕКП – станом на зараз, йдеться про постанову від 09 січня 2018 року № 12.



Варто також врахувати, що розрахунок плати за стандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає складову плати за приєднання потужності та ставки плати за стандартне приєднання. Зрештою, за місяць з гаком ви теж зможете розраховувати на електроенергію вдома.



Готовий варіант – «все включено»



А тепер поставте собі питання – чи маєте ви час, сили та натхнення бігати із копіями документів по офісах структур, укладати договори та по декілька місяців чекати на жадану послугу, підключення якої ви також отримуєте далеко не безплатно. У випадку, якщо ви не готові ходити по установах та розбиратися у нюансах газороздільних мереж, краще обрати готовий варіант, де питання комунікацій вирішив забудовник. Натомість ви зможете вдатися до інших роздумів – наприклад, який диван пасуватиме найбільше пасуватиме вашій вітальні. Адже якщо ви обираєте готове житло, отримуєте «повний» набір – наприклад, у ЖК «Струмочок» від Будівельної компанії «Інвестор» власник разом із готовим будинком у комплекті отримує підведені до будинку комунікації.





Такий варіант має одразу декілька плюсів:



- по-перше, деякі структури, як от наприклад, «Волиньобленерго», є монополістами надання послуг електропостачання в області. Тобто, якщо вам не сподобаються умови чи вартість, які пропонує структура, обрати інший варіант, де, наприклад, питання можна вирішити в електронному режимі без носіння довідок, не вдасться – його просто немає. Відтак, ви або приймаєте умови, які вам пропонують, або лишаєтеся без централізованого електропостачання;



- по-друге, на вникнення у нюанси процесу та оформлення документів вам доведеться витратити немало часу. Адже, напевне, якщо ви вже вирішите користуватися послугою, захочете знати про переваги та недоліки, які можуть вас спіткати, а також змушені будете зібрати пакети документів, які необхідні для підключення кожної із послуг;



- по-третє, послуги підключення до власне мереж теж не дістануться вам безкоштовно - вам однаково доведеться сплачувати за підведення, витратні матеріали, роботу майстрів тощо.



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Нагадаємо, «Струмочок» – це комплекс таунхаусів і котеджів у селі Струмівка поблизу Луцька, який зводить Будівельна компанія «Інвестор». Тут зводять 87 таунхаусів та 19 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.







Більше інформації про итло від Будівельнї компанії «Інвестор» можн дізнатися у відділі продажів



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо ви міркуєте, будувати власний будинок чи купити вже готовий, важливо одразу зважити свої сили та продумати, наскільки складним може видатися процес. Наприклад, придбавши готове житло, ви не хвилюєтеся за підключення води чи газу, адже це замість вас зробив забудовник. Натомість якщо ви вирішили будувати власний дім, варто врахувати, що навіть під час будіельних робіт вам може знадобитися електрика чи вода на ділянці. Відтак, варто відповісти на питання: скільки часу, зусиль та грошей ви готові витратити на «блага цивілізації» і чи не зручніше отримати готовий комплекс рішень.На «Район.Луцьк» триває цикл публікацій «Купувати чи будувати», в яких розповідають про найважливіші аспекти, що вигідніше – будувати дім «з нуля» чи обрати із пропозицій на ринку житла.На прикладах різних аспектів цієї проблеми, від яких напряму залежить комфорт проживання, розкажуть, на що першочергово звернути увагу та чи готові рішення – це завжди дорожче.***Це прекрасно, якщо ви вже маєте грунтовний досвід спілкування зі службами, які здійснюють підведення мереж до будинку. Тоді ви, за наявності вільного часу та необхідної суми грошей, запросто впораєтеся із усім. Якщо ж у вас такого досвіду немає, доведеться як мінімум добряче посидіти в інтернеті, аби зрозуміти, куди і бігти і що нести.Процес підведення води вселяє надію на позитивний результат вже хоча б тому, що ви маєте вибір – приєднуватися до загальних мереж (якщо такі є в населеному пункті), або ж обрати більш автономний варіант та бурувати власну свердловину.Плюс останнього варіанту полягає в тому, що домогосподарство стає незалежним від загальних мереж, а сам процес отримання «приватного» водопостачання – відносно швидкий та бюджетний.Про свій досвід підведення води розповів лучанин Віталій, який зводив будинок на території Боратинської ОТГ у Луцькому районі. За словами чоловіка, процес займає орієнтовно 2-3 дні та не обходиться без бюрократичної тяганини.Аби облаштувати свердловину потрібна низка обладнання – бурова установка, двигун, шнек та подовжувачі до нього обсадні труби, бочки з водою та інші «дрібніші деталі» – кабелі, трубки, шланги, за необхідності генератор тощо. Однак, із цим немає проблем – адже фахівці, які займаються відповідними роботами, приїдуть до вас на ділянку з усім необхідним.«Після того, як пробурують до необхідного шару води усе дістають зі свердловини та забивають туди обсадні труби зі спеціального харчового пластику. За кілька годин тиск врівноважується і вода піднімається набагато вище, ніж вона тече в породі (так зване «дзеркало води»). Наприклад, в мене вона на 7-метровій глибині. А глибина свердловини – 48 метрів. В рідкісних випадках вода може бити фонтаном зі свердловини деякий час. Обсадні труби й утворюють стінки свердловини, котрі не дають їй обсипатися», – пояснив чоловік.Глибина свердловини залежить від того, де залягає вода прийнятної для вас якості і на скільки дозволить «розігнатися» гаманець. Наприклад, поверхневі води розташовані вже на 10-20 метрів під землею, однак вони частіше піддаються забрудненню тощо. Грунтові води на рівні до 100 метрів мають значно вищий рівень фільтрації та є чистішими, тож саме на глибину 40-60 метрів найчастіше «б’ють» свердловини. Є ще артезіанські води, які залягають на глибині понад 100 метрів.«Питання «чи знайдете взагалі воду» і «де саме свердлити» вже давно відпали. Раніше наші дідусі шукали воду за допомогою перевернутих тарілок, кількості роси на траві, гілочок, тощо. Це все добре для поверхневих води. Однак, сучасні методи пробурюють поверхневі шари наскрізь і йдуть глибше тому до води можна добуритися в будь-якому місці. Слід виходити із планування ділянки. Тому варто пробурити зайвих кілька метрів, але мати свердловину в гаражі чи поруч з будинком а не пробурувати парканом в сусіда і тягнути через всю ділянку труби до будинку», – вважає Віталій.Ціни, за словами чоловіка, абсолютно ринкові та й з виконавцями проблем немає, адже чимало фірм пропонують відповідні послуги.«Мені 48-метрова свердловина (42 метри в суглинку/глині + 6 метрів в твердій крейдяній породі) в 2018 році обійшлося в 12 600 грн. під ключ. Вважайте, що в кращому випадку, ви можете вписатися в 500$, а в гіршому в 1 000$», – прикинув Віталій.Тож, процес підключення води складний та затратний.Окрім того, у власному домі навряд чи вдасться обійтися без каналізації, тож доведеться облаштувати на території септик. До того ж цю систему доведеться регулярно обслуговувати – наймати спеціальну автівку, яка викачуватиме відходи, та домовлятися про місця, куди їх вивозити.Однак якщо ви таки обрали приватний септик, варіантів теж два – або ви вирішуєте робити все своїми руками, або ж замовляєте готову ємність та її встановлення. Ціни на самі септики у мережі різні – пропозиції стартують від 8 тисяч гривень.А ось тут і наступає етап роботи із монополістами. Адже якщо у випадку з водою чи каналізацією ви можете обрати автономний варіант, то з газопостачанням так не вийде. Якщо ви, звісно, не є прихильником не надто практичного варіанту із використанням газових балонів.За умови, що ви будуєте будинок у вже газифікованому населеному пункті, очевидним варіантом стає приєднання до існуючих газових мереж. Потрібно спочатку визначити власника газопроводу, який може вирішити питання щодо врізки. Інформацію щодо того, як відбувається підключення до газової мережі, можна знайти на сайті ПАТ «Волиньгаз». Приєднатися можна за стандартною чи нестандартною схемою.Стандартне приєднання можливе, якщо потужність об’єкту газоспоживання не перевищує 16 куб. м газу на годину і відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання не перевищує 10 м у міській та 25 м у сільській місцевостях (нестандартною схемою користуються у випадку більшої відстані чи потужності газоспоживання). Щоб скористатися послугою, треба із заявою звернутися у «Єдине вікно» Волиньгазу, заповнити опитувальний лист та надати документи, які підтверджують право власності чи право користування замовника на землю чи об’єкт газоспоживання. Якщо об’єкт підпадає під параметри приєднання, протягом 15 днів із замовником підпишуть договір про приєднання до газових мереж.Вартість послуг передбачити складно, бо в «газовиків» багато параметрів їх оцінки.Щоб газ потрапив до вашого будинку, треба газифікувати ще власну територію та приміщення, тобто облаштувати внутрішні мережі –газопроводи, які прокладаються від точки приєднання до газопроводу-вводу (після газового лічильника) і проходять по території землеволодіння споживача, в тому числі внутрішньо будинкові газопроводи, до яких безпосередньо підключаються газові прилади (для приватних будинків). Для цього також доведеться пройти низку кроків. По-перше, через «Єдине вікно робіт і послуг» у ПАТ «Волиньгаз» треба подати письмову заяву та отримати технічні умови. Термін їх видачі – протягом 15 днів із дня подачі заяви.По-друге, коли ви оплатите технічні умови виготовлять проект. Клієнт отримає номер телефону, по якому він може домовитися про візит проектанта. Проектант виїде на місце для обстеження і проведення всіх необхідних замірів. Цю документацію виготовлять протягом двох тижнів та передадуть на виконання монтажних робіт.По-третє, після підрахунку кошторису відбудеться укладання договору, а роботи виконають у термін, вказаний там.Для проходження процедури споживач має надати заяву, копії паспорта та ідентифікаційного коду, правовстановлюючі документи на об’єкт газифікації (якщо власників декілька, то необхідно надати документи всіх осіб, а також їхні розписки про те, що вони не проти надання послуги), документи техпаспорту на будинок та (якщо плануєте встановлювати котел чи колонку) Акт на придатність до експлуатації димових і експлуатаційних каналів.Як ідеться на сайті ПАТ «Волиньгаз», загальний кошторис залежить від матеріалів, складності та обсягу робіт, тож остаточний кошторис ви можете тільки «прикинути».Опісля клієнт отримує акт розмежування балансової належності газопроводів, укладає договір про постачання газу і вуаля – ви маєте повний доступ та право користуватися блакитним паливом у домі.Щодо підключення електроенергії, спершу треба отримати технічні умови, виконати та узгодити проект електропостачання. Тому варто визначиться з технічними характеристиками введення, а саме, визначити необхідну потужність. Вирахувати її можна приблизно посумувавши потужність всіх планованих електричних приладів. Тож нюанси підключення ми розглянемо на прикладі простішого, стандартного приєднання (йдеться про підключення до діючих мереж на відстань до 300 метрів по прямій).Як повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго», у 2018 році набрав чинності Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 року № 310. Саме він регулює процеси під час приєднання замовників до електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго».Тож якщо людина має бажання приєднатися до наявних мереж, необхідно укласти договір про приєднання та уточнити технічні умови. Для укладання договору треба звернутися у філію ПрАТ «Волиньобленерго» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності. Разом із заявою треба надати низку документів, серед яких:– копія на право власності чи користування об’єктом (також може бути копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чи за відсутності об’єкта - копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо).– ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання.Також із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.Лише після того, як «Волиньобленерго» отримає усі необхідні документи, запускається процес приєднання до мереж. Згодом у 10-денний термін від дня подачі заяви замовник надає технічні умови стандартного приєднання та проект договору про приєднання. Зрештою, строк стандартного приєднання становить 20-30 днів від дати оплати відповідно до договору про приєднання.Ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності щорічно розраховує та затверджує регулятор НКРЕКП – станом на зараз, йдеться про постанову від 09 січня 2018 року № 12.Варто також врахувати, що розрахунок плати за стандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає складову плати за приєднання потужності та ставки плати за стандартне приєднання. Зрештою, за місяць з гаком ви теж зможете розраховувати на електроенергію вдома.А тепер поставте собі питання – чи маєте ви час, сили та натхнення бігати із копіями документів по офісах структур, укладати договори та по декілька місяців чекати на жадану послугу, підключення якої ви також отримуєте далеко не безплатно. У випадку, якщо ви не готові ходити по установах та розбиратися у нюансах газороздільних мереж, краще обрати готовий варіант, де питання комунікацій вирішив забудовник. Натомість ви зможете вдатися до інших роздумів – наприклад, який диван пасуватиме найбільше пасуватиме вашій вітальні. Адже якщо ви обираєте готове житло, отримуєте «повний» набір – наприклад, у ЖК «Струмочок» від Будівельної компанії «Інвестор» власник разом із готовим будинком у комплекті отримує підведені до будинку комунікації.Такий варіант має одразу декілька плюсів:- по-перше, деякі структури, як от наприклад, «Волиньобленерго», є монополістами надання послуг електропостачання в області. Тобто, якщо вам не сподобаються умови чи вартість, які пропонує структура, обрати інший варіант, де, наприклад, питання можна вирішити в електронному режимі без носіння довідок, не вдасться – його просто немає. Відтак, ви або приймаєте умови, які вам пропонують, або лишаєтеся без централізованого електропостачання;- по-друге, на вникнення у нюанси процесу та оформлення документів вам доведеться витратити немало часу. Адже, напевне, якщо ви вже вирішите користуватися послугою, захочете знати про переваги та недоліки, які можуть вас спіткати, а також змушені будете зібрати пакети документів, які необхідні для підключення кожної із послуг;- по-третє, послуги підключення до власне мереж теж не дістануться вам безкоштовно - вам однаково доведеться сплачувати за підведення, витратні матеріали, роботу майстрів тощо.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Нагадаємо, «Струмочок» – це комплекс таунхаусів і котеджів у селі Струмівка поблизу Луцька, який зводить Будівельна компанія «Інвестор». Тут зводять 87 таунхаусів та 19 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.

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