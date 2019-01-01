Просять розібратись з хаотичними стоянками на проспекті Перемоги у Луцьку

У Луцьку просять заборонити стоянку та парковку автомобілів на ділянці проспекту Перемоги.Відповідну петицію зареєструвавЧоловік зазначив, що щодня спостерігає, що коли автомобілі повертають з кільця до проспекту Перемоги, їм часто заважають припарковані автівки на правій смузі (здебільшого, таксі).«Після чого (автомобілі, які рухаються проспектом Перемоги, – ред.) починають робити маневри перестроювання в іншу смугу, причому починається тягучка, яка часом просто перекриває рух повністю усього кільця», – йдеться у зверненні.Лучанин просить розібратись з цією проблемою.