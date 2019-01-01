вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Просять розібратись з хаотичними стоянками на проспекті Перемоги у Луцьку

Просять розібратись з хаотичними стоянками на проспекті Перемоги у Луцьку
У Луцьку просять заборонити стоянку та парковку автомобілів на ділянці проспекту Перемоги.

Відповідну петицію зареєстрував Артем Коновальчук.

Чоловік зазначив, що щодня спостерігає, що коли автомобілі повертають з кільця до проспекту Перемоги, їм часто заважають припарковані автівки на правій смузі (здебільшого, таксі).

«Після чого (автомобілі, які рухаються проспектом Перемоги, – ред.) починають робити маневри перестроювання в іншу смугу, причому починається тягучка, яка часом просто перекриває рух повністю усього кільця», – йдеться у зверненні.

Лучанин просить розібратись з цією проблемою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Сьогодні, 14:00
Взяв телевізор, гроші та солодощі: на Волині невідомий вдерся до дитсадка. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Просять розібратись з хаотичними стоянками на проспекті Перемоги у Луцьку
Сьогодні, 13:48
У селі на Волині «обчистили» магазин
Сьогодні, 13:40
Лучани просять перенести смітник, який стоїть біля архітектурної пам'ятки міста
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Лучани просять перенести смітник, який стоїть біля архітектурної пам'ятки міста Лучани просять перенести смітник, який стоїть біля архітектурної пам'ятки міста
Сьогодні, 13:10
У Луцьку на Волі просять облаштувати велодоріжку У Луцьку на Волі просять облаштувати велодоріжку
04 жовтень, 16:35
Лучани просять покласти «поліцейського» біля житлового комплексу Лучани просять покласти «поліцейського» біля житлового комплексу
23 вересень, 21:57
У Луцькраді відповіли на петицію щодо будівництва багатоповерхівок поблизу річки Омелянівка У Луцькраді відповіли на петицію щодо будівництва багатоповерхівок поблизу річки Омелянівка
11 вересень, 17:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Сьогодні, 14:00
 0
Взяв телевізор, гроші та солодощі: на Волині невідомий вдерся до дитсадка. ФОТО
Сьогодні, 13:56
 0
Просять розібратись з хаотичними стоянками на проспекті Перемоги у Луцьку
Сьогодні, 13:48
 0
У селі на Волині «обчистили» магазин
Сьогодні, 13:40
 0
Лучани просять перенести смітник, який стоїть біля архітектурної пам'ятки міста
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿