Просять розібратись з хаотичними стоянками на проспекті Перемоги у Луцьку
Сьогодні, 13:48
У Луцьку просять заборонити стоянку та парковку автомобілів на ділянці проспекту Перемоги.
Відповідну петицію зареєстрував Артем Коновальчук.
Чоловік зазначив, що щодня спостерігає, що коли автомобілі повертають з кільця до проспекту Перемоги, їм часто заважають припарковані автівки на правій смузі (здебільшого, таксі).
«Після чого (автомобілі, які рухаються проспектом Перемоги, – ред.) починають робити маневри перестроювання в іншу смугу, причому починається тягучка, яка часом просто перекриває рух повністю усього кільця», – йдеться у зверненні.
Лучанин просить розібратись з цією проблемою.
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Відповідну петицію зареєстрував Артем Коновальчук.
Чоловік зазначив, що щодня спостерігає, що коли автомобілі повертають з кільця до проспекту Перемоги, їм часто заважають припарковані автівки на правій смузі (здебільшого, таксі).
«Після чого (автомобілі, які рухаються проспектом Перемоги, – ред.) починають робити маневри перестроювання в іншу смугу, причому починається тягучка, яка часом просто перекриває рух повністю усього кільця», – йдеться у зверненні.
Лучанин просить розібратись з цією проблемою.
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