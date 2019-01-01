Взяв телевізор, гроші та солодощі: на Волині невідомий вдерся до дитсадка. ФОТО





Інцидент трапився у ніч на 11 жовтня, пише



Помітивши крадіжку, викликали поліцію. Зранку на місці працювала слідчо-оперативна група.



Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук у коментарі розповів, до закладу дошкільної освіти потрапили через вікно на першому поверсі. Попередньо встановили, що був один чоловік.



Злодій відтиснув пластикове вікно групи дитячої установи на першому поверсі. Вкрали телевізор, гроші в сумі 1700 гривень та солодощі.



Батьки розповідають, що крадій виніс цукерки, які робили власноруч до свята.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську обікрали дитячий садок №6 «Журавлик».Інцидент трапився у ніч на 11 жовтня, пише БУГ Помітивши крадіжку, викликали поліцію. Зранку на місці працювала слідчо-оперативна група.Начальник Нововолинського відділення поліціїу коментарі розповів, до закладу дошкільної освіти потрапили через вікно на першому поверсі. Попередньо встановили, що був один чоловік.Злодій відтиснув пластикове вікно групи дитячої установи на першому поверсі. Вкрали телевізор, гроші в сумі 1700 гривень та солодощі.Батьки розповідають, що крадій виніс цукерки, які робили власноруч до свята.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію