Волинянин упіймав величезну щуку на Стиру
Сьогодні, 14:20
У селі Дубище Рожищенського району у річці Стир волинянин спіймав майже 3-кілограмову щуку.
Фото величезного трофею опублікував Саша Махновець у Facebook, повідомляє "Волинська правда".
"Стир, Дубище 2,800", – написав чоловік.
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Фото величезного трофею опублікував Саша Махновець у Facebook, повідомляє "Волинська правда".
"Стир, Дубище 2,800", – написав чоловік.
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