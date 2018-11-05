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Волинянин упіймав величезну щуку на Стиру

Волинянин упіймав величезну щуку на Стиру
У селі Дубище Рожищенського району у річці Стир волинянин спіймав майже 3-кілограмову щуку.

Фото величезного трофею опублікував Саша Махновець у Facebook, повідомляє "Волинська правда".

"Стир, Дубище 2,800", – написав чоловік.

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Теги: Стир, волинянин, улов, щука
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