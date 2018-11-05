Волинянин упіймав величезну щуку у Стиру





Фото величезного трофею опублікував Саша Махновець у Facebook, повідомляє



"Стир, Дубище 2,800", – написав чоловік.

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