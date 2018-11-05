Волинянин упіймав величезну щуку у Стиру
Сьогодні, 14:20
У селі Дубище Рожищенського району у річці Стир волинянин спіймав майже 3-кілограмову щуку.
Фото величезного трофею опублікував Саша Махновець у Facebook, повідомляє "Волинська правда".
"Стир, Дубище 2,800", – написав чоловік.
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Фото величезного трофею опублікував Саша Махновець у Facebook, повідомляє "Волинська правда".
"Стир, Дубище 2,800", – написав чоловік.
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Коментарі 1
Ей, журналюги ! Як то упіймати щуку НА Стиру ? А мо буде правильно - У Дніпрі, У Стиру, У Сапалаївці . Га ? Чи за сало вивчились ? Падєжов не знаєте ? Чи шо ?
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