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Волинянин упіймав величезну щуку у Стиру

Волинянин упіймав величезну щуку у Стиру
У селі Дубище Рожищенського району у річці Стир волинянин спіймав майже 3-кілограмову щуку.

Фото величезного трофею опублікував Саша Махновець у Facebook, повідомляє "Волинська правда".

"Стир, Дубище 2,800", – написав чоловік.

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Теги: Стир, волинянин, улов, щука
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Коментарі 1
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Ей, журналюги ! Як то упіймати щуку НА Стиру ? А мо буде правильно - У Дніпрі, У Стиру, У Сапалаївці . Га ? Чи за сало вивчились ? Падєжов не знаєте ? Чи шо ?
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