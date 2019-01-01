Волиняни оглянули концепт найбезпечнішого авто у світі*
Сьогодні, 14:45
Унікальний автомобіль представили на IAA MESSE у Франкфурті. Розробники - всесвітньо відома компанія-виробник автомобілів - Mercedes-Benz.
Працівники компанії WEST AUTO HUB, яким вдалося побувати на виставці, розповідають, що цей автомобіль - це майбутнє, яке вже серед нас. "Ви тільки уявіть! Автомобіль, який розпізнає пішоходів на дорозі. Новітні технології вражають! Інновації від Mercedes - це щось нереальне", - йдеться у дописі на сторінці у Фейсбук.
Більше про те, чим особливе таке авто, дивіться у відеоблозі.
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Працівники компанії WEST AUTO HUB, яким вдалося побувати на виставці, розповідають, що цей автомобіль - це майбутнє, яке вже серед нас. "Ви тільки уявіть! Автомобіль, який розпізнає пішоходів на дорозі. Новітні технології вражають! Інновації від Mercedes - це щось нереальне", - йдеться у дописі на сторінці у Фейсбук.
Більше про те, чим особливе таке авто, дивіться у відеоблозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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