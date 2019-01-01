Волиняни оглянули концепт найбезпечнішого авто у світі*





Працівники компанії



Більше про те, чим особливе таке авто, дивіться у відеоблозі.





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