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Волиняни оглянули концепт найбезпечнішого авто у світі*

Волиняни оглянули концепт найбезпечнішого авто у світі*
Унікальний автомобіль представили на IAA MESSE у Франкфурті. Розробники - всесвітньо відома компанія-виробник автомобілів - Mercedes-Benz.

Працівники компанії WEST AUTO HUB, яким вдалося побувати на виставці, розповідають, що цей автомобіль - це майбутнє, яке вже серед нас. "Ви тільки уявіть! Автомобіль, який розпізнає пішоходів на дорозі. Новітні технології вражають! Інновації від Mercedes - це щось нереальне", - йдеться у дописі на сторінці у Фейсбук.

Більше про те, чим особливе таке авто, дивіться у відеоблозі.


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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, купити авто
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