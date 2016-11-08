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У харківській школі обвалилась стеля

У харківській школі обвалилась стеля
У харківській школі № 121 обвалилася стеля в одному з навчальних кабінетів.

Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.

"Школа стара, їй більше 60 років, там дерев'яні перекриття. Стеля обвалилася до уроків, ніхто не постраждав. Зараз цей клас закрили. Всього у школі навчаються 200 учнів, які займають 9 навчальних кабінетів. Дітей перевели для навчального процесу в інший кабінет", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, наразі будуть обстежені всі навчальні класи і у міській раді приймуть рішення про доцільність продовження навчального процесу у стінах закладу.

"Обстеження буде в найближчі дні, можливо, на вихідних. Зараз всі служби працюють на місці події", - повідомили у пресслужбі.

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Теги: обвал, школа, стеля
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