У харківській школі обвалилась стеля





Про це кореспонденту



"Школа стара, їй більше 60 років, там дерев'яні перекриття. Стеля обвалилася до уроків, ніхто не постраждав. Зараз цей клас закрили. Всього у школі навчаються 200 учнів, які займають 9 навчальних кабінетів. Дітей перевели для навчального процесу в інший кабінет", - йдеться у повідомленні.



За інформацією пресслужби, наразі будуть обстежені всі навчальні класи і у міській раді приймуть рішення про доцільність продовження навчального процесу у стінах закладу.



"Обстеження буде в найближчі дні, можливо, на вихідних. Зараз всі служби працюють на місці події", - повідомили у пресслужбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У харківській школі № 121 обвалилася стеля в одному з навчальних кабінетів.Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Харківської міської ради."Школа стара, їй більше 60 років, там дерев'яні перекриття. Стеля обвалилася до уроків, ніхто не постраждав. Зараз цей клас закрили. Всього у школі навчаються 200 учнів, які займають 9 навчальних кабінетів. Дітей перевели для навчального процесу в інший кабінет", - йдеться у повідомленні.За інформацією пресслужби, наразі будуть обстежені всі навчальні класи і у міській раді приймуть рішення про доцільність продовження навчального процесу у стінах закладу."Обстеження буде в найближчі дні, можливо, на вихідних. Зараз всі служби працюють на місці події", - повідомили у пресслужбі.

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