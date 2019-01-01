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«Піти шляхом Японії», – голова «Нацкорпусу» Волині про вирішення проблеми Донбасу. ВІДЕО

«Піти шляхом Японії», – голова «Нацкорпусу» Волині про вирішення проблеми Донбасу. ВІДЕО
«Формула Штайнмаєра» заведе українську державність в кризу, тому її не можна імплементувати.

Про це заявив керівник волинського осередку «Нацкорпусу» Андрій Д’яченко в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі», пише ІА "Конкурент".

Зі слів Андрія Д'яченка, «формулу Штайнмаєра» не можна не тільки імплементовувати, нею не варто навіть гратися.

«Коли такий недосвідчений гравець, як Зеленський, сідає з такими досвідченими, «матьорими» покеристами, як Путін, грати за стіл, які шанси, що він виграє?.. Вірити в його перемогу абсурдно», – зазначив він.

На думку керівника волинського осередку «Нацкорпусу», Україна повинна піти шляхом Японії. Як відомо, Радянський Союз в 1945 році відібрав в Японії Курильські острови.

«Що робить Японія? Та нічого, живе. За 70 років вона не підписала миру з Росією, правонаступницею Радянського Союзу, вона не визнала Курильські острови частиною Росії, але ось уже 70 років вона живе собі як країна, розвивається. Можливо, вона буде чекати ще 30 років, можливо, ще 70 років, але вона обов'язково згадає про Курильські острови», – зауважив гість програми.

Андрій Д'яченко вважає, що варто оголосити ці території окупованими, оскільки Україна фізично не може повернути ситуацію в українське правове поле.

«Тому ми повинні жити, не бажаючи імплементувати цю ракову пухлину в своє середовище. Але, безумовно, ми чітко повинні для себе розуміти, що рано чи пізно ми ці території повернемо. Пройде 5 років, можливо, пройде 40 років... Ми вважаємо, що не потрібно йти на поступки, торгуючи державністю", – резюмував він.


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Теги: "Протилежний погляд", проблема вирішення, формула Штайнмаєра
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