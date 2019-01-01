У Луцьку в парку висадили «кольоровий килим» з первоцвітів
Сьогодні, 14:43
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку висадили цибулини первоцвітів.
Працівники КП «Парки та сквери міста Луцька» розповіли та продемонстрували волонтерам технологію посадки квітів,- пише Твій портал.
Висадили більше 6 тисяч штук цибулин тюльпанів, нарцисів, крокусів та гіацинтів різних видів та кольорів, повідомляють у відділі екології Луцькради.
Мета акції – створити «кольоровий килим» первоцвітів, які прикрашатимуть улюблене місце відпочинку лучан навесні, до часу, коли дерева вкриються зеленим листям.
Акція з висаджування первоцвітів не одноразова, вона буде продовжена і в наступні роки. Цьогоріч це своєрідний експеримент, як квіти приживуться в умовах надмірного зволоження і обмеженого світлового режиму, чи приживуться на підзолистих ґрунтах без додаткового підживлення.
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Працівники КП «Парки та сквери міста Луцька» розповіли та продемонстрували волонтерам технологію посадки квітів,- пише Твій портал.
Висадили більше 6 тисяч штук цибулин тюльпанів, нарцисів, крокусів та гіацинтів різних видів та кольорів, повідомляють у відділі екології Луцькради.
Мета акції – створити «кольоровий килим» первоцвітів, які прикрашатимуть улюблене місце відпочинку лучан навесні, до часу, коли дерева вкриються зеленим листям.
Акція з висаджування первоцвітів не одноразова, вона буде продовжена і в наступні роки. Цьогоріч це своєрідний експеримент, як квіти приживуться в умовах надмірного зволоження і обмеженого світлового режиму, чи приживуться на підзолистих ґрунтах без додаткового підживлення.
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