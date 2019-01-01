У Луцьку в парку висадили «кольоровий килим» з первоцвітів





Працівники КП «Парки та сквери міста Луцька» розповіли та продемонстрували волонтерам технологію посадки квітів,- пише



Висадили більше 6 тисяч штук цибулин тюльпанів, нарцисів, крокусів та гіацинтів різних видів та кольорів, повідомляють у відділі екології Луцькради.



Мета акції – створити «кольоровий килим» первоцвітів, які прикрашатимуть улюблене місце відпочинку лучан навесні, до часу, коли дерева вкриються зеленим листям.



Акція з висаджування первоцвітів не одноразова, вона буде продовжена і в наступні роки. Цьогоріч це своєрідний експеримент, як квіти приживуться в умовах надмірного зволоження і обмеженого світлового режиму, чи приживуться на підзолистих ґрунтах без додаткового підживлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку висадили цибулини первоцвітів.Працівники КП «Парки та сквери міста Луцька» розповіли та продемонстрували волонтерам технологію посадки квітів,- пише Твій портал. Висадили більше 6 тисяч штук цибулин тюльпанів, нарцисів, крокусів та гіацинтів різних видів та кольорів, повідомляють у відділі екології Луцькради.Мета акції – створити «кольоровий килим» первоцвітів, які прикрашатимуть улюблене місце відпочинку лучан навесні, до часу, коли дерева вкриються зеленим листям.Акція з висаджування первоцвітів не одноразова, вона буде продовжена і в наступні роки. Цьогоріч це своєрідний експеримент, як квіти приживуться в умовах надмірного зволоження і обмеженого світлового режиму, чи приживуться на підзолистих ґрунтах без додаткового підживлення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію