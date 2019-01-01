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У волинянина вдома знайшли перероблену рушницю: чоловікові «світить» кримінал

У волинянина вдома знайшли перероблену рушницю: чоловікові «світить» кримінал
Жителю Горохова за незаконне поводження зі зброєю "світить" кримінал.

Так, поліцейські під час перевірки умов зберігання зброї виявили у мешканця райцентру гладкоствольну рушницю «ІЖ-58» калібру 16 мм. із ознаками переробки, - пише ГУНП у Волинській області.

Небезпечну знахідку правоохоронці вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За цим фактом слідчі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадують, що 1 жовтня, поліція оголосила місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки.





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Теги: рушниця
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