У волинянина вдома знайшли перероблену рушницю: чоловікові «світить» кримінал

Жителю Горохова за незаконне поводження зі зброєю "світить" кримінал.Так, поліцейські під час перевірки умов зберігання зброї виявили у мешканця райцентру гладкоствольну рушницю «ІЖ-58» калібру 16 мм. із ознаками переробки, - пише ГУНП у Волинській області.Небезпечну знахідку правоохоронці вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За цим фактом слідчі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Нагадують, що 1 жовтня, поліція оголосила місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки.