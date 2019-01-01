У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО. ВІДЕО





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Віряни з сусіднього села Піддубці разом з своїм настоятелем прот. Миколою Лафетою пройшли хресною ходою від свого храму до місця святкування.



У соборі священики відслужили на утреній акафіст святому апостолу та євангелісту Іоанну Богослову та водосвятний молебень перед божественою літургією.



Очолив богослужіння благочинний Ківерського району прот. Олександр Кондратюк. Йому співслужили більше двадцяти священнослужителів з навколишніх сіл та Луцька. Своїм співом святкове службу прикрасили місцевих парафіяльний хор, а також чоловічий хор храму Трьох святителів міста Луцька.



"Віримо, що молитвами святого Апостола любові та вірних, що були на цього дня на богослужінні, завжди серед мешканців Борохова буде панувати мир, злагода та справжня християнська любов", - йдеться у повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 жовтня Православна Церква святкує памꞌять Апостола любові – Святого євангеліста Іоанна Богослова. Цього дня парафія храму села Борохів Ківерцівського району відзначила престольне свято.Про це повідомляє "Православна Волинь". Віряни з сусіднього села Піддубці разом з своїм настоятелем прот.пройшли хресною ходою від свого храму до місця святкування.У соборі священики відслужили на утреній акафіст святому апостолу та євангелісту Іоанну Богослову та водосвятний молебень перед божественою літургією.Очолив богослужіння благочинний Ківерського району прот.. Йому співслужили більше двадцяти священнослужителів з навколишніх сіл та Луцька. Своїм співом святкове службу прикрасили місцевих парафіяльний хор, а також чоловічий хор храму Трьох святителів міста Луцька."Віримо, що молитвами святого Апостола любові та вірних, що були на цього дня на богослужінні, завжди серед мешканців Борохова буде панувати мир, злагода та справжня християнська любов", - йдеться у повідомленні.

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