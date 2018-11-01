На Волині фермер незаконно заволодів землею за понад 23 мільйони





Так, одне із фермерських господарств незаконно заволоділо земельною ділянкою площею 17,8 га за межами села Довжиця Маневицького району, - повідомляє



Як раніше повідомляли, факт самовільного зайняття підприємством земельної ділянки встановлений під час перевірки, проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області, а також у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні про самовільне зайняття ділянки (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 197-1 КК України).



Землю, щодо якої жодні правочини про надання її в користування не приймалися, господарство засіяло соєю.



Факт самовільного зайняття ділянки суб'єкт господарювання визнав.



Керівника господарства у травні 2019 року притягнули до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та наклали на нього стягнення у виді штрафу. Штраф уже сплатив.



Також товариство сплатило збитки, завдані внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, однак землі не звільнило.



У справу втрутилася прокуратура і тепер господарству доведеться повернути земельну ділянку державі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура на Волині домоглася повернення державі самовільно зайнятої підприємством земельної ділянки вартістю майже 23 мільйони гривень.Так, одне із фермерських господарств незаконно заволоділо земельною ділянкою площею 17,8 га за межами села Довжиця Маневицького району, - повідомляє пресслужба прокуратури Волині. Як раніше повідомляли, факт самовільного зайняття підприємством земельної ділянки встановлений під час перевірки, проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області, а також у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні про самовільне зайняття ділянки (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 197-1 КК України).Землю, щодо якої жодні правочини про надання її в користування не приймалися, господарство засіяло соєю.Факт самовільного зайняття ділянки суб'єкт господарювання визнав.Керівника господарства у травні 2019 року притягнули до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та наклали на нього стягнення у виді штрафу. Штраф уже сплатив.Також товариство сплатило збитки, завдані внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, однак землі не звільнило.У справу втрутилася прокуратура і тепер господарству доведеться повернути земельну ділянку державі.

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