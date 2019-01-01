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Частина лучан три дні сидітиме без гарячої води

Частина лучан три дні сидітиме без гарячої води
У Луцьку на деяких вулицях тимчасово відключать гарячу воду у зв’язку з проведення ремонтних робіт на газопроводі високого тиску.

Про це інформує ДКП «Луцьктепло».

"У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на газопроводі високого тиску на розі вул. Привокзальна та просп. Президента Грушевського, Луцьке відділення АТ «Волиньгаз» повідомило ДКП «Луцьктепло» про можливе припинення подачі газу на котельні на вул. Арцеулова, 3-а та на вул. 8-го березня впродовж 15-17 жовтня", - йдеться у повідомлені.

Відтак, у цей період тимчасово припинять надання послуги з гарячого водопостачання .

Нагадуємо, що котельня на вул. 8-го березня забезпечує послугами мешканців житлових будинків на вул. 8-го березня, 4, 6, 10, 12, 26, 30, 33, 35; вул. Грибоєдова, 3-а, 14; просп. Президента Грушевського, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12; вул. Генерала Шухевича, 1, 2, 3, 4; вул. На Таборищі, 2-а, 5, 7-а; вул. Івана Огієнка, 1, 20; просп. Перемоги, 1-а, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 26; вул. Клима Савури, 2, 4, 26, 28; вул. Саперів, 6, 6-а, 8, 10, 17.

Котельня ж на вул. Арцеулова, 3-а забезпечує послугами мешканців житлових будинків на вул. Арцеулова, 1, 3, 5, 7, 9, 11; просп. Президента Грушевського, 1, 33; вул. Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13, 13-а, 15, 15-а, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25-а; вул. Євгена Коновальця, 1, 1-а, 1-б, 3, 5, 8, 10, 12; вул. Привокзальна, 14, 14-а, 15; вул. Стрілецька, 6, 6-а, 8.

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Теги: гаряча вода, Луцьк
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