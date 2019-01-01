У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО
Сьогодні, 18:13
У Луцьку зіткнулись дві автівки.
Про це пише Конкурент.
Аварія сталася у п'яницю, 11 жовтня, поблизу "СітіПарку".
Постраждали "Peugeot Bipper" і "Toyota Corolla". Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
Рух на цій частині проспекту ускладнений.
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Про це пише Конкурент.
Аварія сталася у п'яницю, 11 жовтня, поблизу "СітіПарку".
Постраждали "Peugeot Bipper" і "Toyota Corolla". Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
Рух на цій частині проспекту ускладнений.
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