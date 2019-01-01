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У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО

У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО
У Луцьку зіткнулись дві автівки.

Про це пише Конкурент.

Аварія сталася у п'яницю, 11 жовтня, поблизу "СітіПарку".

Постраждали "Peugeot Bipper" і "Toyota Corolla". Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.

Рух на цій частині проспекту ускладнений.

У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО
У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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