У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО





Про це пише



Аварія сталася у п'яницю, 11 жовтня, поблизу "СітіПарку".



Постраждали "Peugeot Bipper" і "Toyota Corolla". Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.



Рух на цій частині проспекту ускладнений.





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