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Громада під Луцьком зібрала городину для госпіталю ветеранів війни

Громада під Луцьком зібрала городину для госпіталю ветеранів війни
У Боратинській ОТГ збирали городину для потреб госпіталю ветеранів війни.

До благодійності могли долучитись усі охочі. Селяни залишали картоплю, моркву, буряки поблизу своїх обійсть, її забирали працівники місцевого комунального підприємства, - пише Суспільне Волині.

Ті ж, хто був вдома, власноруч висипали овочі до тракторів, які впродовж дня їздили сільськими вулицями.

“В мене картопля не вродила, я вирішила підтримати буряками, те, що є, те даю. Знаю, що всім треба. Син у мене в АТО служить, я знаю, що всіх треба, і тих хлопців кормити, вони там на реабілітації, хай їм Бог дає здоров’я і все добре”, - каже мешканка с. Боратин Мирослава Кичук.

Боратинською ОТГ сьогодні їздить два трактори, розповідає представник сільради Анатолій Левчук. “Ми дали оголошення в соцмережі, на сайт громади, через депутатів попрацювали. Територія – 12 сіл, працюють робітники КП зранку, збираються централізовано овочі і завозиться в лікарню на їх потреби”.

Зі слів Анатолія Левчука, городину для потреб лікарень в Боратинській ОТГ збирають щороку. Торік овочі передали Луцькій районній лікарні, цього року відвезуть до обласного госпіталю ветеранів війни.

Як розповіла тимчасово виконувачка обов’язків директора волинського обласного госпіталю ветеранів війни Тетяна Масікова, овочі отримують від волонтерів не вперше. Провізія, з її слів, допомагає закладу поповнити запаси на зиму.

“Першими почали возити овочі афганці, атовці. Буквально вчора з Ратно привезли тонну картоплі і тонну моркви. Вони самі собі забезпечують зимування, харчування. Ну, і Луцький район долучається до того, щоб ми могли заготовити овочі на зиму. Це дуже суттєва підтримка, ми дуже вдячні всім”, - розповіла т.в.о. директорки Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Тетяна Масікова.


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Теги: Боратинська ОТГ, овочі
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