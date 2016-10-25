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Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО

Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Опублікували захопливі осінні фотографії лісових рекреаційних пунктів. Загалом лісівники Волині створили 783 рекреаційні пункти (118 великих та 655 малих) – із заготовленими дровами, смітниками та вбиральнями. Волинський ліс зустрічає комфортом у будь-яку пору.

Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Рекреаційний пункт «Сирий бір» (Осницьке лісництво ДП «Колківське ЛГ»): розташований по автошляху Колки – Вараш, в с. Велика Осниця, за 1 км. від траси.

Рекреаційний пункт «Поляна казок»: на автошляху Луцьк - Дольськ за 3 км. від с. Тростянця. Тут вас зустрінуть затишні альтанки, дитячий майданчик, спеціально облаштовані місця з мангалами.

Рекреаційний пункт «Березове» (Сильненське лісництво ДП «Цуманське ЛГ»): з траси Маневичі - Луцьк повернути на село Журавичі (7 км), праворуч і через 3 км.

Рекреаційний пункт «Привал»: 17 км. з Маневицької траси у напрямку с Берестяне.

Рекреаційний пункт «Затишок» (Чорторийське лісництвово ДП «Поліське ЛГ» ): найстаріший рекреаційний пункт Волинської області. Збудований ще 40 років тому – у 1979 році.

Рекреаційний пункт «Маївка» (Чорторийське лісництво ДП «Поліське ЛГ» ): створений у липні 2017 року, у зв’язку з відкриттям новоїлісової дороги до с. Новосілки.

Рекреаційний пункт «Чистолужа» (Розничівське лісництво ДП «Поліське ЛГ»): розташований біля села Розничі, понад трасою Луцьк – Маневичі – Любешів.

Рекреаційний пункт «Машівський бір» ( ДП «Любомльське ЛГ»): є своєрідною візитівкою лісового краю Любомльщини. Зручно розташований обабіч міжнародної траси – Київ-Ковель-Ягодин.
Прекрасне місце для зупинки та відпочинку на лоні лісової природи, насолодою хвойним лісом, тут створені усі зручності для пікніку. У Машівському борі часто бувають люди як з інших областей України, так і з-за кордону.

Рекреаційний пункт «Пролісок» ( ДП «Любомльське ЛГ» ): розташований понад трасою Володимир-Волинський-Любомль-Шацьк.

Рекреаційний пункт «Край міста» ( ДП «Любомльське ЛГ»): розташований понад трасою Володимир-Волинський-Любомль-Шацьк. Розташований на окраїні міста Любомль. Зону відпочинку урочисто відкрили 2018 року. Цей чудовий комфортний куточок дасть змогу насолодитися природою і лісом, не вирушаючи далеко за межі міста.

Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО

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Теги: ліс, рекреаційні пункти Волині, фото, осінь
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