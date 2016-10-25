Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО





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Рекреаційний пункт «Сирий бір» (Осницьке лісництво ДП «Колківське ЛГ»): розташований по автошляху Колки – Вараш, в с. Велика Осниця, за 1 км. від траси.



Рекреаційний пункт «Поляна казок»: на автошляху Луцьк - Дольськ за 3 км. від с. Тростянця. Тут вас зустрінуть затишні альтанки, дитячий майданчик, спеціально облаштовані місця з мангалами.



Рекреаційний пункт «Березове» (Сильненське лісництво ДП «Цуманське ЛГ»): з траси Маневичі - Луцьк повернути на село Журавичі (7 км), праворуч і через 3 км.



Рекреаційний пункт «Привал»: 17 км. з Маневицької траси у напрямку с Берестяне.



Рекреаційний пункт «Затишок» (Чорторийське лісництвово ДП «Поліське ЛГ» ): найстаріший рекреаційний пункт Волинської області. Збудований ще 40 років тому – у 1979 році.



Рекреаційний пункт «Маївка» (Чорторийське лісництво ДП «Поліське ЛГ» ): створений у липні 2017 року, у зв’язку з відкриттям новоїлісової дороги до с. Новосілки.



Рекреаційний пункт «Чистолужа» (Розничівське лісництво ДП «Поліське ЛГ»): розташований біля села Розничі, понад трасою Луцьк – Маневичі – Любешів.



Рекреаційний пункт «Машівський бір» ( ДП «Любомльське ЛГ»): є своєрідною візитівкою лісового краю Любомльщини. Зручно розташований обабіч міжнародної траси – Київ-Ковель-Ягодин.

Прекрасне місце для зупинки та відпочинку на лоні лісової природи, насолодою хвойним лісом, тут створені усі зручності для пікніку. У Машівському борі часто бувають люди як з інших областей України, так і з-за кордону.



Рекреаційний пункт «Пролісок» ( ДП «Любомльське ЛГ» ): розташований понад трасою Володимир-Волинський-Любомль-Шацьк.



Рекреаційний пункт «Край міста» ( ДП «Любомльське ЛГ»): розташований понад трасою Володимир-Волинський-Любомль-Шацьк. Розташований на окраїні міста Любомль. Зону відпочинку урочисто відкрили 2018 року. Цей чудовий комфортний куточок дасть змогу насолодитися природою і лісом, не вирушаючи далеко за межі міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували захопливі осінні фотографії лісових рекреаційних пунктів. Загалом лісівники Волині створили 783 рекреаційні пункти (118 великих та 655 малих) – із заготовленими дровами, смітниками та вбиральнями. Волинський ліс зустрічає комфортом у будь-яку пору.Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ. Рекреаційний пункт «Сирий бір» (Осницьке лісництво ДП «Колківське ЛГ»): розташований по автошляху Колки – Вараш, в с. Велика Осниця, за 1 км. від траси.Рекреаційний пункт «Поляна казок»: на автошляху Луцьк - Дольськ за 3 км. від с. Тростянця. Тут вас зустрінуть затишні альтанки, дитячий майданчик, спеціально облаштовані місця з мангалами.Рекреаційний пункт «Березове» (Сильненське лісництво ДП «Цуманське ЛГ»): з траси Маневичі - Луцьк повернути на село Журавичі (7 км), праворуч і через 3 км.Рекреаційний пункт «Привал»: 17 км. з Маневицької траси у напрямку с Берестяне.Рекреаційний пункт «Затишок» (Чорторийське лісництвово ДП «Поліське ЛГ» ): найстаріший рекреаційний пункт Волинської області. Збудований ще 40 років тому – у 1979 році.Рекреаційний пункт «Маївка» (Чорторийське лісництво ДП «Поліське ЛГ» ): створений у липні 2017 року, у зв’язку з відкриттям новоїлісової дороги до с. Новосілки.Рекреаційний пункт «Чистолужа» (Розничівське лісництво ДП «Поліське ЛГ»): розташований біля села Розничі, понад трасою Луцьк – Маневичі – Любешів.Рекреаційний пункт «Машівський бір» ( ДП «Любомльське ЛГ»): є своєрідною візитівкою лісового краю Любомльщини. Зручно розташований обабіч міжнародної траси – Київ-Ковель-Ягодин.Прекрасне місце для зупинки та відпочинку на лоні лісової природи, насолодою хвойним лісом, тут створені усі зручності для пікніку. У Машівському борі часто бувають люди як з інших областей України, так і з-за кордону.Рекреаційний пункт «Пролісок» ( ДП «Любомльське ЛГ» ): розташований понад трасою Володимир-Волинський-Любомль-Шацьк.Рекреаційний пункт «Край міста» ( ДП «Любомльське ЛГ»): розташований понад трасою Володимир-Волинський-Любомль-Шацьк. Розташований на окраїні міста Любомль. Зону відпочинку урочисто відкрили 2018 року. Цей чудовий комфортний куточок дасть змогу насолодитися природою і лісом, не вирушаючи далеко за межі міста.

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