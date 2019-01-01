У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО





Про це повідомив кореспондент



Аварія сталась 11 жовтня.



Зі слів свідків, водійка за кермом автомобіля Opel Vectra, здійснювала маневр розвороту і допустила зіткнення з вантажівкою.



ГАЗель та легковик отримали механічні ушкодження. Зокрема, в Opel повністю відлетів бампер, а у вантажівки пошкоджений бік.



На місці аварії працює патрульна поліція Волині. Всі деталі ДТП встановлюються.



Інформація про постраждалих наразі відсутня.





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