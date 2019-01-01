У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У Луцьку на проспекті Відродження сталась аварія.
Про це повідомив кореспондент Волинських Новин з місця аварії.
Аварія сталась 11 жовтня.
Зі слів свідків, водійка за кермом автомобіля Opel Vectra, здійснювала маневр розвороту і допустила зіткнення з вантажівкою.
ГАЗель та легковик отримали механічні ушкодження. Зокрема, в Opel повністю відлетів бампер, а у вантажівки пошкоджений бік.
На місці аварії працює патрульна поліція Волині. Всі деталі ДТП встановлюються.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
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Про це повідомив кореспондент Волинських Новин з місця аварії.
Аварія сталась 11 жовтня.
Зі слів свідків, водійка за кермом автомобіля Opel Vectra, здійснювала маневр розвороту і допустила зіткнення з вантажівкою.
ГАЗель та легковик отримали механічні ушкодження. Зокрема, в Opel повністю відлетів бампер, а у вантажівки пошкоджений бік.
На місці аварії працює патрульна поліція Волині. Всі деталі ДТП встановлюються.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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