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У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО

У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку на проспекті Відродження сталась аварія.

Про це повідомив кореспондент Волинських Новин з місця аварії.

Аварія сталась 11 жовтня.

Зі слів свідків, водійка за кермом автомобіля Opel Vectra, здійснювала маневр розвороту і допустила зіткнення з вантажівкою.

ГАЗель та легковик отримали механічні ушкодження. Зокрема, в Opel повністю відлетів бампер, а у вантажівки пошкоджений бік.

На місці аварії працює патрульна поліція Волині. Всі деталі ДТП встановлюються.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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