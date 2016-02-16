Волинська борчиня виборила «бронзу» на міжнародному турнірі

Ольга Падошик здобула бронзову медаль на міжнародному турнірі з вільної боротьби, який відбувся у польському місті Краснік.



Волинські спортсмени в складі збірної України взяли участь у ХХVІІІ міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2003-2004 р.н., - йдеться на



Загалом у турнірі брали участь представники 15 країн світу: України, Білорусі, Естонії, Латвії, Словаччини, Чехії, Литви, Іспанії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю, Канади, Польщі, Норвегії, Росії.



Вдалим був виступ ковельчанки Ольги Падошик – вихованки ДЮСШ №1 (тренери Олег Стус та Ігор Падошик). У новій для себе ваговій категорії до 53 кілограм вона виборола бронзову медаль. Перемогу здобула у п’яти сутичках та, на жаль, поступилась за вихід до фіналу призерці цьогорічного чемпіонату світу – білорусці Олесі Гетьмановій.



Відомо, волинянка Діана Лаць здобула золоту нагороду, а Кароліна Повх – «срібло».



Загалом збірна України зайняла перше місце на цих змаганнях.













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