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Волинська борчиня виборила «бронзу» на міжнародному турнірі

Волинська борчиня виборила «бронзу» на міжнародному турнірі
Ковельчанка Ольга Падошик здобула бронзову медаль на міжнародному турнірі з вільної боротьби, який відбувся у польському місті Краснік.

Волинські спортсмени в складі збірної України взяли участь у ХХVІІІ міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2003-2004 р.н., - йдеться на сайті Ковельської міськради.

Загалом у турнірі брали участь представники 15 країн світу: України, Білорусі, Естонії, Латвії, Словаччини, Чехії, Литви, Іспанії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю, Канади, Польщі, Норвегії, Росії.

Вдалим був виступ ковельчанки Ольги Падошик – вихованки ДЮСШ №1 (тренери Олег Стус та Ігор Падошик). У новій для себе ваговій категорії до 53 кілограм вона виборола бронзову медаль. Перемогу здобула у п’яти сутичках та, на жаль, поступилась за вихід до фіналу призерці цьогорічного чемпіонату світу – білорусці Олесі Гетьмановій.

Відомо, волинянка Діана Лаць здобула золоту нагороду, а Кароліна Повх – «срібло».

Загалом збірна України зайняла перше місце на цих змаганнях.

Волинська борчиня виборила «бронзу» на міжнародному турнірі
Волинська борчиня виборила «бронзу» на міжнародному турнірі
Волинська борчиня виборила «бронзу» на міжнародному турнірі





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Теги: ковельська борчиня, друге місце, міжнародний турнір
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