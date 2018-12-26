За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий

В'ячеслав Кубрак.



Він зазнав тяжких поранень на Донбасі 8 жовтня, - пише



Як повідомляється на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook, медики боролися за життя Героя три дні, але зусилля виявилися марними.



"Не стало воїна, нашого побратима... В результаті отримання мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в Операції Об'єднаних сил, у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер прапорщик Кубрак В'ячеслав Анатолійович – командир інженерно-саперного взводу. Три доби лікарі боролися за його життя, однак смерть виявилася сильнішою. Спочивай із Богом, брате-морпіху", – йдеться у повідомленні.



Згідно з інформацією на особистій сторінці Героя, він тільки встиг завести сім'ю у липні 2019 року.



Відомо, що 4 червня 2015 року В'ячеслав Кубрак одним із перших бійців української армії був удостоєний звання "Народний Герой України" і нагороджений першою недержавною нагородою – орденом "Народний Герой України".







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