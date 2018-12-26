За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий
Сьогодні, 17:38
У лікарні Дніпра в п'ятницю, 11 жовтня, помер воїн Збройних сил України В'ячеслав Кубрак.
Він зазнав тяжких поранень на Донбасі 8 жовтня, - пише Обозреватель.
Як повідомляється на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook, медики боролися за життя Героя три дні, але зусилля виявилися марними.
"Не стало воїна, нашого побратима... В результаті отримання мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в Операції Об'єднаних сил, у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер прапорщик Кубрак В'ячеслав Анатолійович – командир інженерно-саперного взводу. Три доби лікарі боролися за його життя, однак смерть виявилася сильнішою. Спочивай із Богом, брате-морпіху", – йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією на особистій сторінці Героя, він тільки встиг завести сім'ю у липні 2019 року.
Відомо, що 4 червня 2015 року В'ячеслав Кубрак одним із перших бійців української армії був удостоєний звання "Народний Герой України" і нагороджений першою недержавною нагородою – орденом "Народний Герой України".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Він зазнав тяжких поранень на Донбасі 8 жовтня, - пише Обозреватель.
Як повідомляється на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook, медики боролися за життя Героя три дні, але зусилля виявилися марними.
"Не стало воїна, нашого побратима... В результаті отримання мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в Операції Об'єднаних сил, у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер прапорщик Кубрак В'ячеслав Анатолійович – командир інженерно-саперного взводу. Три доби лікарі боролися за його життя, однак смерть виявилася сильнішою. Спочивай із Богом, брате-морпіху", – йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією на особистій сторінці Героя, він тільки встиг завести сім'ю у липні 2019 року.
Відомо, що 4 червня 2015 року В'ячеслав Кубрак одним із перших бійців української армії був удостоєний звання "Народний Герой України" і нагороджений першою недержавною нагородою – орденом "Народний Герой України".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО
Сьогодні, 18:13
У Рожищі хочуть перейменувати сквер
Сьогодні, 17:46
За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий
Сьогодні, 17:38
Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП 12-15 жовтня
Сьогодні, 17:22
«Сонячні» діти влаштували у Луцьку грандіозне святкування до дня народження організації. ФОТО
Сьогодні, 17:00