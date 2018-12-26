вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий

За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий
У лікарні Дніпра в п'ятницю, 11 жовтня, помер воїн Збройних сил України В'ячеслав Кубрак.

Він зазнав тяжких поранень на Донбасі 8 жовтня, - пише Обозреватель.

Як повідомляється на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook, медики боролися за життя Героя три дні, але зусилля виявилися марними.
За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий

"Не стало воїна, нашого побратима... В результаті отримання мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в Операції Об'єднаних сил, у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер прапорщик Кубрак В'ячеслав Анатолійович – командир інженерно-саперного взводу. Три доби лікарі боролися за його життя, однак смерть виявилася сильнішою. Спочивай із Богом, брате-морпіху", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією на особистій сторінці Героя, він тільки встиг завести сім'ю у липні 2019 року.
За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий

Відомо, що 4 червня 2015 року В'ячеслав Кубрак одним із перших бійців української армії був удостоєний звання "Народний Герой України" і нагороджений першою недержавною нагородою – орденом "Народний Герой України".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, боєць, сапер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО
Сьогодні, 18:13
У Рожищі хочуть перейменувати сквер
Сьогодні, 17:46
За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий
Сьогодні, 17:38
Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП 12-15 жовтня
Сьогодні, 17:22
«Сонячні» діти влаштували у Луцьку грандіозне святкування до дня народження організації. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
У зоні ООС загинув 20-річний волинянин У зоні ООС загинув 20-річний волинянин
16 серпень, 08:57
Довго боровся зі страшною хворобою – помер боєць волинської бригади Довго боровся зі страшною хворобою – помер боєць волинської бригади
11 серпень, 20:55
Помер боєць волинської бригади Помер боєць волинської бригади
26 грудень, 2018, 16:42
На Донбасі загинув 38-річний боєць з Вінниччини На Донбасі загинув 38-річний боєць з Вінниччини
17 жовтень, 2018, 15:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЦВК призначила перші місцеві вибори у 86 громадах: дві з них – волинські
Сьогодні, 18:50
 0
На Волині поліція провела виховну роботу між вірянами УПЦ (МП) та ПЦУ
Сьогодні, 18:33
 0
У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО
Сьогодні, 18:13
 0
У Рожищі хочуть перейменувати сквер
Сьогодні, 17:46
 0
За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿