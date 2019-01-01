Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:18
Показали, як виглядав Луцький замок у 1868-1885 рр.
Ретрофото опублікувала на сторінці у Facebook історик Тетяна Яцечко-Блаженко.
Зазначають, що світлина перебуває у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.
"Нью-Йоркська публічна бібліотека. Цифрова колекція/Замок Любарта. Жанр/Світлина. Дата публікування 1868-1885 рр.", - йдеться у дописі.
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Ретрофото опублікувала на сторінці у Facebook історик Тетяна Яцечко-Блаженко.
Зазначають, що світлина перебуває у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.
"Нью-Йоркська публічна бібліотека. Цифрова колекція/Замок Любарта. Жанр/Світлина. Дата публікування 1868-1885 рр.", - йдеться у дописі.
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