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Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО

Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядав Луцький замок у 1868-1885 рр.

Ретрофото опублікувала на сторінці у Facebook історик Тетяна Яцечко-Блаженко.

Зазначають, що світлина перебуває у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

"Нью-Йоркська публічна бібліотека. Цифрова колекція/Замок Любарта. Жанр/Світлина. Дата публікування 1868-1885 рр.", - йдеться у дописі.

Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО



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Теги: ретрофото, Луцький замок, 150 років тому
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