Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО





Ретрофото



Зазначають, що світлина перебуває у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.



"Нью-Йоркська публічна бібліотека. Цифрова колекція/Замок Любарта. Жанр/Світлина. Дата публікування 1868-1885 рр.", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як виглядав Луцький замок у 1868-1885 рр.Ретрофото опублікувала на сторінці у Facebook історик Тетяна Яцечко-Блаженко.Зазначають, що світлина перебуває у Нью-Йоркській публічній бібліотеці."Нью-Йоркська публічна бібліотека. Цифрова колекція/Замок Любарта. Жанр/Світлина. Дата публікування 1868-1885 рр.", - йдеться у дописі.

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