На Волині поліція провела виховну роботу між вірянами УПЦ (МП) та ПЦУ

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У селі Нуйно Камінь-Каширського району 11 жовтня відбулася зустріч керівництва відділу поліції з представниками релігійних громад Московського патріархату та Православної церкви України.
Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Від поліції були присутні начальник Камінь-Каширського відділу поліції підполковник поліції Валентин Чих, начальник слідчого відділення капітан поліції Богдан Плясун та начальник сектору превенції капітан поліції Андрій Шумік.
Метою зустрічі стало налагодження співпраці в регулюванні релігійної ситуації, недопущення проявів міжрелігійної ворожнечі та будь-яких конфліктів на релігійному грунті, збереження міжконфесійного і суспільного миру.
В ході розмови присутні обговорили ряд організаційних питань, пов’язаних з проведення молебню на свято Покрови Пресвятої Богородиці, який відбудеться 14 жовтня.
Після завершення зустрічі начальник відділу поліції наголосив на дотриманні прав і свобод людини та недопущення порушень громадського порядку під час богослужіння.
Нагадаємо, цього року на початку липня місцеві жителі села вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату. Згодом, вони звернулися до Володимира Зеленського з проханням про допомогу.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Від поліції були присутні начальник Камінь-Каширського відділу поліції підполковник поліції Валентин Чих, начальник слідчого відділення капітан поліції Богдан Плясун та начальник сектору превенції капітан поліції Андрій Шумік.
Метою зустрічі стало налагодження співпраці в регулюванні релігійної ситуації, недопущення проявів міжрелігійної ворожнечі та будь-яких конфліктів на релігійному грунті, збереження міжконфесійного і суспільного миру.
В ході розмови присутні обговорили ряд організаційних питань, пов’язаних з проведення молебню на свято Покрови Пресвятої Богородиці, який відбудеться 14 жовтня.
Після завершення зустрічі начальник відділу поліції наголосив на дотриманні прав і свобод людини та недопущення порушень громадського порядку під час богослужіння.
Нагадаємо, цього року на початку липня місцеві жителі села вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату. Згодом, вони звернулися до Володимира Зеленського з проханням про допомогу.
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