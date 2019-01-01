На Волині поліція провела виховну роботу між вірянами УПЦ (МП) та ПЦУ





Про це повідомляє



Від поліції були присутні начальник Камінь-Каширського відділу поліції підполковник поліції Валентин Чих, начальник слідчого відділення капітан поліції Богдан Плясун та начальник сектору превенції капітан поліції Андрій Шумік.



Метою зустрічі стало налагодження співпраці в регулюванні релігійної ситуації, недопущення проявів міжрелігійної ворожнечі та будь-яких конфліктів на релігійному грунті, збереження міжконфесійного і суспільного миру.



В ході розмови присутні обговорили ряд організаційних питань, пов’язаних з проведення молебню на свято Покрови Пресвятої Богородиці, який відбудеться 14 жовтня.



Після завершення зустрічі начальник відділу поліції наголосив на дотриманні прав і свобод людини та недопущення порушень громадського порядку під час богослужіння.



Нагадаємо, цього року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Нуйно Камінь-Каширського району 11 жовтня відбулася зустріч керівництва відділу поліції з представниками релігійних громад Московського патріархату та Православної церкви України.Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції. Від поліції були присутні начальник Камінь-Каширського відділу поліції підполковник поліції, начальник слідчого відділення капітан поліціїта начальник сектору превенції капітан поліціїМетою зустрічі стало налагодження співпраці в регулюванні релігійної ситуації, недопущення проявів міжрелігійної ворожнечі та будь-яких конфліктів на релігійному грунті, збереження міжконфесійного і суспільного миру.В ході розмови присутні обговорили ряд організаційних питань, пов’язаних з проведення молебню на свято Покрови Пресвятої Богородиці, який відбудеться 14 жовтня.Після завершення зустрічі начальник відділу поліції наголосив на дотриманні прав і свобод людини та недопущення порушень громадського порядку під час богослужіння.Нагадаємо, цього року на початку липня місцеві жителі села вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату. Згодом, вони звернулися до Володимира Зеленського з проханням про допомогу.

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