Невдовзі на Волині відкриють декілька сімейних молочних ферм





Про це



Сімейні молочні ферми – це не лише доведена ефективна модель виробництва якісного молока, але й каталізатор розвитку місцевих громад, зміцнення сім’ї та альтернатива виїзду на заробітки.



Добре самопочуття і здоров’я тварин, як уже доведено, має великий вплив на продуктивність і тривалість їхнього життя. Виділяють 6 основних потреб корови та в комплексі називають їх «діамантом сигналів корів». Це – якісний корм, чиста вода, м’яка підстилка, достатній простір, свіже повітря та достатня кількість світла.



На фермах монтують спеціально розроблене та якісно виготовлене гумове покриття, що забезпечує тваринам необхідні гігієнічні умови й тепловий баланс. Для видалення гною підлогу в стійлах роблять під нахилом у 2–3 см. Завдяки цьому випорожнення самостійно стікають у жолоб, з якого згодом їх видаляють. Завдяки наявності поїлок корови забезпечуються вільним доступом до води. Якісна вентиляційна система забезпечує постійний приплив свіжого повітря в тваринницьке приміщення.



Економні, світлодіодні світильники забезпечують необхідний рівень і час освітлення кормового столу.



Значну увагу приділяють збереженню навколишнього середовища, дотриманню чинних Державних санітарних правил та Державних будівельних норм при будівництві та реконструкції приміщень сімейних молочних ферм.



Зауважимо, що проектом планують охопити Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Волинську та Івано-Франківську області. Він передбачає відкриття 200 СМФ та створення на їх базі кооперативів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині п'ять власників особистих селяньких господарств незабаром відкриють сімейні молочні ферми. Проект задля їх створення реалізується кластером "Натуральне молоко", за підтримки ТОВ "УкрМілкІнвест".Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.Сімейні молочні ферми – це не лише доведена ефективна модель виробництва якісного молока, але й каталізатор розвитку місцевих громад, зміцнення сім’ї та альтернатива виїзду на заробітки.Добре самопочуття і здоров’я тварин, як уже доведено, має великий вплив на продуктивність і тривалість їхнього життя. Виділяють 6 основних потреб корови та в комплексі називають їх «діамантом сигналів корів». Це – якісний корм, чиста вода, м’яка підстилка, достатній простір, свіже повітря та достатня кількість світла.На фермах монтують спеціально розроблене та якісно виготовлене гумове покриття, що забезпечує тваринам необхідні гігієнічні умови й тепловий баланс. Для видалення гною підлогу в стійлах роблять під нахилом у 2–3 см. Завдяки цьому випорожнення самостійно стікають у жолоб, з якого згодом їх видаляють. Завдяки наявності поїлок корови забезпечуються вільним доступом до води. Якісна вентиляційна система забезпечує постійний приплив свіжого повітря в тваринницьке приміщення.Економні, світлодіодні світильники забезпечують необхідний рівень і час освітлення кормового столу.Значну увагу приділяють збереженню навколишнього середовища, дотриманню чинних Державних санітарних правил та Державних будівельних норм при будівництві та реконструкції приміщень сімейних молочних ферм.Зауважимо, що проектом планують охопити Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Волинську та Івано-Франківську області. Він передбачає відкриття 200 СМФ та створення на їх базі кооперативів.

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