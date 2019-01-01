До Дня захисника України луцькі прикордонники отримали нагороди. ФОТО





Про це повідомляє



Під час заходів 11 жовтня усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять своїх побратимів молодшого сержанта Сергія Киричука та Сергія Гулюка, які поклали своє життя за незалежність та мир в Україні, а за участі керівництва прикордонного загону відбулось покладання квітів до місць поховання героїв.



З привітальним словом перед персоналом виступив начальник прикордонного загону полковник Руслан Румілов. Він побажав усім миру, добра, благополуччя та добробуту, а також вручив охоронцям кордону відомчі відзнаки та нагородив грамотами.



Також 15 військовослужбовців загону відзначили відомчими нагородами, більше півсотні прикордонників були нагороджені подяками та грамотами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому прикордонному загоні пройшли заходи, присвячені Дню захисника України.Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби. на сторінці у Facebook.Під час заходів 11 жовтня усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять своїх побратимів молодшого сержантата, які поклали своє життя за незалежність та мир в Україні, а за участі керівництва прикордонного загону відбулось покладання квітів до місць поховання героїв.З привітальним словом перед персоналом виступив начальник прикордонного загону полковник. Він побажав усім миру, добра, благополуччя та добробуту, а також вручив охоронцям кордону відомчі відзнаки та нагородив грамотами.Також 15 військовослужбовців загону відзначили відомчими нагородами, більше півсотні прикордонників були нагороджені подяками та грамотами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію