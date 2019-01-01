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Луцький джаз-клуб «Цитра» кличе на «стусани віршами»

Луцький джаз-клуб «Цитра» кличе на «стусани віршами»
13 жовтня о 19:00 у джаз-клубі «Цитра» відбудеться епатажне поетичне дійство «ҐВАЛТ!», у котрому літератори зі всієї України роздаватимуть стусани віршами без прикрас.

Про це повідомляють організатори події.
«Поезія ховається в закутках соцмереж і серед зарослів літературних подій, загублена між прозаїчних нетрів. Вона хоче виплеснутися назовні, вибухнути тропами й римами просто в обличчя, хоче про себе нагадати. Поезія нагадає про себе ударом — це буде ляпас нагим словом», — заявляють організатори.

На вас чекатимуть:

Сонечко Мармеладове (Луцьк)
Рту (Луцьк)
Кіт Микит (Луцьк)
Тихий (Луцьк)
Чайка (Рівне/Луцьк)
Олександр Жилко (Рівне/Луцьк)
Саша Комісарова (Рівне)
Міра Аванґард (Київ)
Поліна Горлач (Київ)
Саша Алексєєв (Тернопіль)
Ско (Львів).

«ҐВАЛТ!» – проєкт від кураторів «Ліхтаря» та «Літератури.РВ», основна ціль якого – перетворення Луцька в поетичне місто.

Бронювання столиків: 050 880 2 555. Вхід вільний.

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Теги: «Цитра», «ґвалт», Луцьк
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