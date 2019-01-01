Луцький джаз-клуб «Цитра» кличе на «стусани віршами»

13 жовтня о 19:00 у джаз-клубі «Цитра» відбудеться епатажне поетичне дійство «ҐВАЛТ!», у котрому літератори зі всієї України роздаватимуть стусани віршами без прикрас.Про це повідомляють організатори події.«Поезія ховається в закутках соцмереж і серед зарослів літературних подій, загублена між прозаїчних нетрів. Вона хоче виплеснутися назовні, вибухнути тропами й римами просто в обличчя, хоче про себе нагадати. Поезія нагадає про себе ударом — це буде ляпас нагим словом», — заявляють організатори.На вас чекатимуть:Сонечко Мармеладове (Луцьк)Рту (Луцьк)Кіт Микит (Луцьк)Тихий (Луцьк)Чайка (Рівне/Луцьк)Олександр Жилко (Рівне/Луцьк)Саша Комісарова (Рівне)Міра Аванґард (Київ)Поліна Горлач (Київ)Саша Алексєєв (Тернопіль)Ско (Львів).«ҐВАЛТ!» – проєкт від кураторів «Ліхтаря» та «Літератури.РВ», основна ціль якого – перетворення Луцька в поетичне місто.Бронювання столиків: 050 880 2 555. Вхід вільний.