Волинська поліція посилено патрулюватиме на вихідних
Сьогодні, 21:16
13-14 жовтня з нагоди Покрови Пресвятої Богородиці та відзначення Дня захисника України, Дня Українського козацтва та 77-річниці утворення Української повстанської армії на території області заплановано проведення різноманітних масових заходів у яких очікується участь майже восьми тисяч осіб. Зокрема, 14 жовтня до охорони громадського порядку буде залучено понад 100 поліцейських.
Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У ці дні наряди поліції посилено патрулюватимуть вулиці обласного центру та місця проведення масових заходів у районах області. Ситуаційний центр поліції Волині також перейде на посилений цілодобовий режим роботи.
Сьогодні, 11 жовтня, масові заходи з нагоди Дня захисника України, 77-ї річниці утворення Української Повстанської Армії та Дня Українського козацтва відбулися в 12 населених пунктах області. У них взяли участь понад 2 тис. громадян. Заходи пройшли без порушень правопорядку.
Поліція Волині закликає громадян бути взаємоввічливими, дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, правил безпеки дорожнього руху. У випадках виявлення фактів правопорушень, чи ймовірності загроз безпеці громадян, невідкладно звертатися до поліції за номер 102.
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Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У ці дні наряди поліції посилено патрулюватимуть вулиці обласного центру та місця проведення масових заходів у районах області. Ситуаційний центр поліції Волині також перейде на посилений цілодобовий режим роботи.
Сьогодні, 11 жовтня, масові заходи з нагоди Дня захисника України, 77-ї річниці утворення Української Повстанської Армії та Дня Українського козацтва відбулися в 12 населених пунктах області. У них взяли участь понад 2 тис. громадян. Заходи пройшли без порушень правопорядку.
Поліція Волині закликає громадян бути взаємоввічливими, дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, правил безпеки дорожнього руху. У випадках виявлення фактів правопорушень, чи ймовірності загроз безпеці громадян, невідкладно звертатися до поліції за номер 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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