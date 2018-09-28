Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО





Про це інформують на



Для гостей акції вихованці дитячого садка підготували святковий концерт, під час якого перевтілилися у справжніх українських козаків, показали свою безмежну любов до рідної землі та повагу до національних символів і традицій.





Завідувачка ЗДО №4 Руслана Грановська подякувала представникам влади за підтримку усіх ініціатив і оперативне вирішення проблемних питань. За її словами, саме завдяки цьому заклад дошкільної освіти №4 має такий ошатний вигляд і є окрасою мікрорайону.



А завдяки спільним зусиллям владців, екологів, працівників закладу та батьків дитсадок стане осередком турботи про довкілля, аби зберегти рідну природу для його вихованців та майбутніх поколінь.





Потому дошкільнята разом із гостями та вихователями розпочали посадку нових дерев. На території дитсадка висадили молоді саджанці туї та верби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 11 жовтня, у дошкільному навчальному закладі № 4 відбулася екологічна акція “Ми діти козацького роду, шануємо рідну природу” з нагоди відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва.Про це інформують на сайті Луцької міської ради.Для гостей акції вихованці дитячого садка підготували святковий концерт, під час якого перевтілилися у справжніх українських козаків, показали свою безмежну любов до рідної землі та повагу до національних символів і традицій.Завідувачка ЗДО №4подякувала представникам влади за підтримку усіх ініціатив і оперативне вирішення проблемних питань. За її словами, саме завдяки цьому заклад дошкільної освіти №4 має такий ошатний вигляд і є окрасою мікрорайону.А завдяки спільним зусиллям владців, екологів, працівників закладу та батьків дитсадок стане осередком турботи про довкілля, аби зберегти рідну природу для його вихованців та майбутніх поколінь.Потому дошкільнята разом із гостями та вихователями розпочали посадку нових дерев. На території дитсадка висадили молоді саджанці туї та верби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію