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Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО

Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Сьогодні, 11 жовтня, у дошкільному навчальному закладі № 4 відбулася екологічна акція “Ми діти козацького роду, шануємо рідну природу” з нагоди відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Для гостей акції вихованці дитячого садка підготували святковий концерт, під час якого перевтілилися у справжніх українських козаків, показали свою безмежну любов до рідної землі та повагу до національних символів і традицій.

Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО

Завідувачка ЗДО №4 Руслана Грановська подякувала представникам влади за підтримку усіх ініціатив і оперативне вирішення проблемних питань. За її словами, саме завдяки цьому заклад дошкільної освіти №4 має такий ошатний вигляд і є окрасою мікрорайону.

А завдяки спільним зусиллям владців, екологів, працівників закладу та батьків дитсадок стане осередком турботи про довкілля, аби зберегти рідну природу для його вихованців та майбутніх поколінь.

Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО

Потому дошкільнята разом із гостями та вихователями розпочали посадку нових дерев. На території дитсадка висадили молоді саджанці туї та верби.

Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО
Луцькі дошкільнята перевтілились у козаків. ФОТО

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Теги: дошкільнята, козаки, дерева, ДНЗ №4, свято
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