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В Україні пропонують впровадити безготівкову оплату у всіх магазинах у 2020 році

В Україні пропонують впровадити безготівкову оплату у всіх магазинах у 2020 році
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства винесло на обговорення проект постанови, який пропонує перевести підприємства, які продають товари і послуги, на безготівковий розрахунок.

Згідно з новим планом, відповідний перехід почнеться з 1 січня 2020 року і проходитиме в три етапи. Про це пишуть Факти.

Безготівкову оплату хочуть запровадити, оскільки готівкові гроші гальмують зростання економіки і сприяють розвитку тіньових схем.

До 1 січня 2020 року хочуть перевести на безготівковий розрахунок підприємства, які здійснюють:

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння;
- реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів та медичних виробів;
- реалізацію підакцизних товарів;
- медичну і стоматологічну практики;
- діяльність з надання житлово-комунальних послуг;
- діяльність туристичних агентств та операторів;
- діяльність готелів, хостелів та інших подібних закладів;
- діяльність ресторанів і кафе.

До 1 липня 2020 року планують перевести всі підприємства, які здійснюють продаж, оренду, ремонт та техобслуговування авто і мотоциклів, а також продаж деталей та приладдя до них.

Крім них переведуть на безготівковий розрахунок суб’єкти, які займаються:

- поштовою і кур’єрською діяльністю;
- діяльністю фітнес-центрів;
- діяльністю у сфері культури;
- пасажирськими перевезеннями;
- страхуванням;
- діяльністю охорони здоров’я.

До 1 січня 2021 року безготівкова оплата повинна стати доступна у всіх підприємствах, які продають товари дорожче 48 тис. грн (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

До слова, в Україні випустять NFC-кільця, якими можна буде проводити безготівкову оплату.

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Теги: безготівкова оплата, Мінекономрозвитку, каблучка, магазин, підприємство
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