В Україні пропонують впровадити безготівкову оплату у всіх магазинах у 2020 році





Згідно з новим планом, відповідний перехід почнеться з 1 січня 2020 року і проходитиме в три етапи. Про це пишуть



Безготівкову оплату хочуть запровадити, оскільки готівкові гроші гальмують зростання економіки і сприяють розвитку тіньових схем.



До 1 січня 2020 року хочуть перевести на безготівковий розрахунок підприємства, які здійснюють:



- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння;

- реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

- реалізацію лікарських засобів та медичних виробів;

- реалізацію підакцизних товарів;

- медичну і стоматологічну практики;

- діяльність з надання житлово-комунальних послуг;

- діяльність туристичних агентств та операторів;

- діяльність готелів, хостелів та інших подібних закладів;

- діяльність ресторанів і кафе.



До 1 липня 2020 року планують перевести всі підприємства, які здійснюють продаж, оренду, ремонт та техобслуговування авто і мотоциклів, а також продаж деталей та приладдя до них.



Крім них переведуть на безготівковий розрахунок суб’єкти, які займаються:



- поштовою і кур’єрською діяльністю;

- діяльністю фітнес-центрів;

- діяльністю у сфері культури;

- пасажирськими перевезеннями;

- страхуванням;

- діяльністю охорони здоров’я.



До 1 січня 2021 року безготівкова оплата повинна стати доступна у всіх підприємствах, які продають товари дорожче 48 тис. грн (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).



До слова, в Україні випустять

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