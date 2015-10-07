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Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО

Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО
У п'ятницю, 11 жовтня, в рамках благодійної акції, приуроченої до свята Покрови Пресвятої Богородиці, 40 луцьких сімей, в яких виховується 94 дитини, отримали продуктові набори та подарунки.

Участь в цьому заході взяла заступник міського голови Ірина Чебелюк, інформує Луцька міська рада.

Начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан розповіла, що такі акції проходять щомісяця за підтримки ВОБФ “Дитяча місія. Україна”.

Ірина Чебелюк привітала присутніх з прийдешнім святом Покрови та побажала їм здоров’я, натхнення, сил та позитивних емоцій.

Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО
Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО

“Надзвичайно символічним є те, що Покрова оберігає нас, ми ж намагаємося допомогти вам вирішити ті проблеми, з якими ви та ваші сім’ї зіткнулися в повсякденному житті. Бережіть і любіть своїх дітей, даруйте їм свої посмішки та позитивні емоції”, - зазначила заступник міського голови.

Опісля, Ірина Чебелюк разом з керівником ВОБФ “Дитяча місія. Україна” Людмилою Лонюк вручили лучанам продуктові набори та подарунки.
Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО
Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО
Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО

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Теги: подарунки, продуктові набори, Покрова, благодійний фонд, допомога
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