Через дірявий дах може обвалитись стіна школи на Волині. ФОТО





Темних плям на стінах на початку вересня було менше – стіни побілили. Проте плями знову виступили, пише



Вся проблема у даху, який протікає. Зі стіни спортзалу вимиває цемент і пісок. Це загрожує обвалом, впевнені вчителі школи.



Про заміну цілого даху школи мова не йде, адже це завеликі гроші для ОТГ – потрібно кілька мільйонів.



500 тисяч гривень на ремонт частини даху вдалося залучити з держбюджету за сприяння нардепа Ігоря Гузя. Кошти вже надійшли громаді.



За словами голови ОТГ В’ячеслава Католика, до роботи приступлять, як тільки завершиться тендерна процедура.



Перекриватимуть найперше частину будівлі, де приміщення знаходяться в дуже поганому стані.



Зазначимо, що в школі навчається 186 учнів. Чимало їх доїжджає з п’яти сіл – Шистова, Горичева, Фалемич, Бубнова та Руснова.





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